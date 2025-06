Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter szimpatizánsainak is szavajárása lett a Szlava Ukrajini! nacionalista köszöntés

Ukrajna uniós tagságával csak nagyobb és erősebb lesz Európa – ezzel a felütéssel terjesztik a Tisza-szimpatizánsok fő Facebook-csoportjában az ukrán külügyminisztérium Voks 2025-ről szóló hivatalos nyilatkozatát. A tiszás csoportban hozzátették az ukrán hazafias retorika egyik kulcselemének számító köszöntést is: Szlava Ukrajini!, vagyis Dicsőség Ukrajnának!

Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter szimpatizánsainak is szavajárása lett a Szlava Ukrajini! (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

A tiszások reakciója több szempontból is érdekes. Először is érdemes felidézni, mi is az ukrán állami álláspont a Voks 2025 elnevezésű, most lezárult véleménynyilvánításról, amelyben több mint kétmillió magyar közölte, támogatja-e Ukrajna uniós csatlakozását vagy nem. Hivatalos közleményükben az ukránok nem fukarkodtak a durva, sértő megjegyzésekkel. Az irat szerint nehéz kétségbe vonni „a magyar kormány eme akciójának általános manipulatív célját, amelynek semmi köze a demokrácia, a nyitottság és az akaratnyilvánítás átláthatóságának elveihez”.