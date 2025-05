Szervezett „igen dömpingre” készülnek a Voks2025-ön Magyar Péterék

Szabotálná a Voks2025 véleménynyilvánító szavazást a Tisza Párt – derül ki azokból a bejegyzésekből és kommentekből, amelyek Magyar Péter aktivistáinak közösségi médiafelületein láthatók. A Tisza Facebook és Discord-csoportjaiban arra buzdítják a híveket, hogy igennel szavazzanak Ukrajna európai uniós csatlakozására. Olyan felvetések is olvashatók a hozzászólások között, hogy gyűjtsék össze a szavazólapokat és egyben megmutatni, hogy mennyien nem küldték vissza a voksokat.

Mindez annak fényében figyelemre méltó, hogy az elmúlt hetekben az ország számos pontjáról jelezték: vélhetően a Tisza Párt aktivistái lopkodják a postaládákból a szavazólapokat.

Április végén Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke is erre hívta fel a figyelmet, illetve azt is elmondta, hogy ez a tevékenység bűncselekmény, hiszen levéltitok megsértésének minősül. A napokban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt arról, hogy egyre többen jelzik a kormányzatnak, a megtörtént kézbesítés ellenére nem érkeznek meg a címzettekhez a szavazólapok. A politikus szintén azokra a hírekre hivatkozott, amelyek szerint aktivisták kiveszik a leveleket a postaládákból. Ezért a kormányzat létrehozott egy e-mail-címet és egy ingyenesen hívható telefonszámot, amelyek segítségével be lehet jelenteni, ha valaki nem kapta meg az Voks 2025 szavazólapot.

Ezek után nézzük, milyen vélemények jelentek meg a Tisza közösségi médiafelületein!

„Alapból szerintem igen”

Egy belsős fiatalokat tömörítő Discord-csoportban többen arra buzdítanak, hogy igennel szavazzanak Ukrajna EU-tagságára.

„Én azt húztam be, hogy IGEN, ugyanúgy ahogy a tiszásnál….alapból szerintem igen”

– írta az egyik ifjú tiszás azzal érvelve, hogy a kérdés nem a jelenre vonatkozik, hanem arra, hogy egyáltalán csatlakozhat-e Ukrajna az EU-hoz vagy sem.

Fotó: Képernyőfotó

Fotó: Képernyőfotó

Szervezett „igen dömpingre” buzdítanak

A párt hivatalos Facebook-csoportjában több aktivista is lelkesen magyarázta, hogy miként lehetne „meghekkelni” a véleménynyilvánító szavazást. Egyikük azt írta, hogy „szervezett Igen dömping működhet”, de csak nagy elszántsággal és erős összefogással lehetséges. Hasonló véleményt formált egy másik kommentelő, aki szerint „akkor működne, ha minden Tiszás igennel szavazna.”

„Hadd vergődjenek!”

Olvasható olyan megjegyzés is, amelyből világosan kiderült a dömpingszerű „igen” voks valós célja, a kormány bosszantása: „Minél többen IGEN szavazattal kell visszaküldeni nekik!!! Had vergődjenek!”

Akadt a kommentelők között, aki ennél is egyszerűbben és lényegretörően fogalmazott: „Szavazzunk Ukrajnáért!” A hozzászólását nyomatékosította egy ukrán és egy magyar nemzeti lobogó ikonjával is.

Nem véletlen tehát, hogy most a Tisza aktivistái a közösségi médiafelületeiken gőzerővel igyekeznek a párt szimpatizánsait meggyőzni, hogy töltsék ki a szavazólapokat, méghozzá az „Igen” mellé tegyék az x-et, vagyis Ukrajna uniós csatlakozását támogassák, ami ellentétes a kormány álláspontjával. Ezzel ugyanis a fentiekben ismertetett, törvénysértő módon összegyűjtött szavazólapok tömeges kitöltésével és visszaküldésével együtt akár jelentős mértékben torzíthatják a Voks2025 végeredményét, vagyis nem a magyar választópolgárok valós véleménye tükröződne.