országgyűlésKövér Lászlóaugusztus 20

Kövér László: Döntenünk kell, a magyarok országa maradunk vagy egy globalista birodalom tartománya leszünk

Az Országgyűlés elnöke a demokratikus magyar állam erejét hangsúlyozta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 20:28
Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A demokratikus magyar állam erejét a választópolgárok szavazata adja, 1990-ben ezzel az erővel zártuk le hazánkban a kommunizmus, majd 2010-ben a posztkommunizmus korszakát, 2010 óta ez az erő viszi előre az országot – jelentette ki Kövér László kedden Zalaegerszegen.

2010-ben „kiszabadultunk az államot és a gazdaság minden szintjét, illetve a családok mindennapjait bilincsbe verő adósságcsapdából” – közölte az Országgyűlés elnöke államalapító Szent István király és az új kenyér tiszteletére rendezett ünnepségen. Egymillió munkahely létrehozása és működtetése, illetve egy, a gyermekes családokat célzó támogatáspolitika révén egymillió-kétszázezer ember emelkedett ki a szegénységből, és indult el a középosztályba, de évről évre egyre több és egyre komolyabb lehetőség nyílik meg mindenki számára, hogy előreléphessen – mondta.

Jövőre ismét döntenünk kell, 

„a magyarok országa maradunk, vagy egy globalista birodalom egy perifériára szorult tartománya?”

– fogalmazott Kövér László.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.