Kövér László: Döntenünk kell, a magyarok országa maradunk vagy egy globalista birodalom tartománya leszünk

A demokratikus magyar állam erejét a választópolgárok szavazata adja, 1990-ben ezzel az erővel zártuk le hazánkban a kommunizmus, majd 2010-ben a posztkommunizmus korszakát, 2010 óta ez az erő viszi előre az országot – jelentette ki Kövér László kedden Zalaegerszegen.

2010-ben „kiszabadultunk az államot és a gazdaság minden szintjét, illetve a családok mindennapjait bilincsbe verő adósságcsapdából” – közölte az Országgyűlés elnöke államalapító Szent István király és az új kenyér tiszteletére rendezett ünnepségen. Egymillió munkahely létrehozása és működtetése, illetve egy, a gyermekes családokat célzó támogatáspolitika révén egymillió-kétszázezer ember emelkedett ki a szegénységből, és indult el a középosztályba, de évről évre egyre több és egyre komolyabb lehetőség nyílik meg mindenki számára, hogy előreléphessen – mondta.

Jövőre ismét döntenünk kell,

„a magyarok országa maradunk, vagy egy globalista birodalom egy perifériára szorult tartománya?”

– fogalmazott Kövér László.