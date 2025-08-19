Orbán ViktorGulyás Gergelytalálkozás

Ekkor találkozott először Orbán Viktorral Gulyás Gergely

Az első kézfogásra is visszaemlékezett a miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 20:18
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ELTE Jogi Karán tartott egy előadást 1996-ban Orbán Viktor, erre érkezett érdeklődőként – mesélte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában az is elmondta, hogy két élménye volt az eseménnyel kapcsolatban.

Budapest, 2024. december 21. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2024. december 21-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az első élménye az volt a miniszternek, hogy „nagyon-nagyon élvezetes volt” az előadás, a NATO-ról beszélt Orbán Viktor a színpadon, mellette ott volt még Gyuricza Béla is, de utóbbi nem beszélt. 

– Nagyon jó volt, viszont csak félház volt az ELTE dísztermében, és arra gondoltam, hogy milyen kár, hogy semmi esélyük az 1998-as választásokon, mert még egy olyan kis termet, mint amilyen az ELTE Jogi Karának a díszterme, sem sikerül megtölteni – mondta Gulyás Gergely. Majd kiemelte: 

hála a Jóistennek, és a politika szépségének, 1998-ban ez egészen másként alakult, és sikerült megnyerni a választást.

A miniszter arra is visszaemlékezett, hogy életében először az 1998-as választások estéjén a Tisza villa előtt fogott kezet Orbán Viktorral. 

Borítókép: Orbán Viktor és Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu