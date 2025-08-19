Ekkor találkozott először Orbán Viktorral Gulyás Gergely

Az ELTE Jogi Karán tartott egy előadást 1996-ban Orbán Viktor, erre érkezett érdeklődőként – mesélte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában az is elmondta, hogy két élménye volt az eseménnyel kapcsolatban.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az első élménye az volt a miniszternek, hogy „nagyon-nagyon élvezetes volt” az előadás, a NATO-ról beszélt Orbán Viktor a színpadon, mellette ott volt még Gyuricza Béla is, de utóbbi nem beszélt.

– Nagyon jó volt, viszont csak félház volt az ELTE dísztermében, és arra gondoltam, hogy milyen kár, hogy semmi esélyük az 1998-as választásokon, mert még egy olyan kis termet, mint amilyen az ELTE Jogi Karának a díszterme, sem sikerül megtölteni – mondta Gulyás Gergely. Majd kiemelte:

hála a Jóistennek, és a politika szépségének, 1998-ban ez egészen másként alakult, és sikerült megnyerni a választást.

A miniszter arra is visszaemlékezett, hogy életében először az 1998-as választások estéjén a Tisza villa előtt fogott kezet Orbán Viktorral.