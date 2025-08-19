Rendkívüli

Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Raskó György pénzeli a Tiszát

Raskó GyörgyzöldbáróTisza

A zöldbáró rendre botrányos kijelentéseivel hívja fel magára a figyelmet.

2025. 08. 19. 19:03
2025. 08. 19. 19:03
Forrás: Facebook
Raskó György lényegében ismét megerősítette, hogy anyagilag és tanácsokkal is segíti Magyar Péteréket. Az agrár-nagyvállalkozó egy Facebookon folytatott üzenetváltása során tett árulkodó megjegyzést. A minapi bejegyzése alatti hozzászólásra – „Gyuri! Te nyíltan felvállalod, ami helyes, hogy mind anyagilag, mind tanácsaiddal támogatod MP-t. (…) bizony meghatározó szereplő vagy, véleményt befolyásoló” – a sokatmondó „köszönöm!” fordulattal felelt

Raskó György valamiért nagy fantáziát lát Magyar Péterben és a Tisza Pártban Forrás: Hír TV / YouTube

Magyar Péter egyik legfőbb bizalmi embere már korábban elismerte, hogy a tanácsadás mellett pénzzel is támogatja a Tisza Pártot. 

 

A Tisza agrártanácsadójaként, fő HR-eseként és programírójaként egyaránt tevékenykedő zöldbáró az elmúlt időszakban számos botrányos kijelentésével irányította magára a figyelmet.

Így például egy több százezer ember halálát okozó európai háborút vizionált és aposztrofált megtisztulásként. Egy másik alkalommal pedig a Tisza számára kedvező jelenségként írta le a nyugdíjas korú szavazók elhalálozását.

Raskó neve a rendszerváltás óta ismert a magyar politikában. A privatizáció egyik központi figurájaként nagy károkat okozott azzal, hogy segédkezett az élelmiszeripar külföldi kézre játszásában

