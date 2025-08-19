Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Raskó György pénzeli a Tiszát

Raskó György lényegében ismét megerősítette, hogy anyagilag és tanácsokkal is segíti Magyar Péteréket. Az agrár-nagyvállalkozó egy Facebookon folytatott üzenetváltása során tett árulkodó megjegyzést. A minapi bejegyzése alatti hozzászólásra – „Gyuri! Te nyíltan felvállalod, ami helyes, hogy mind anyagilag, mind tanácsaiddal támogatod MP-t. (…) bizony meghatározó szereplő vagy, véleményt befolyásoló” – a sokatmondó „köszönöm!” fordulattal felelt.

Raskó György valamiért nagy fantáziát lát Magyar Péterben és a Tisza Pártban Forrás: Hír TV / YouTube

Magyar Péter egyik legfőbb bizalmi embere már korábban elismerte, hogy a tanácsadás mellett pénzzel is támogatja a Tisza Pártot.