A „Názáreti Rózsa Sándorról” tartanak konferenciát

Istentől rendelt feladatunk, hogy az elcsatolt területeken élő reformátusság és az anyaország reformátussága között egyfajta lelki híd legyünk – mondta a Magyar Nemzetnek Dr. Fazekas István református lelkipásztor, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze a hétvégén megrendezésre kerülő Németh Géza Nemzetközi Tudományos Konferencia kapcsán.

A konferencia egyik célja, hogy megvitassák az annak idején Németh Géza által is felvázolt kérdéseket a belmisszióról, valamint tárgyalják a lelkész szívügyét: a kisebbségi magyarság és reformátusság helyzetét, erősítve ezzel a reformátusság egységét.

A református lelkész születésének 90. évfordulója alkalmából az immár hagyományos Németh Géza Emlékkonferenciát nemzetközi tudományos konferenciává bővítették, hogy az általa is taglalt kérdéseket közösen vegyék górcső alá – tájékoztatott Fazekas István. Kifejtette: a nemzetközi konferencián nagyon sok olyan teológiai kérdés is felszínre fog kerülni, amiről mindig szükséges a tudományos párbeszéd. A vezető lelkész kiemelten fontosnak tartotta azt, hogy az Erdélyi Gyülekezet a tudományos munka támogatásával is hozzájárulhasson az egyházban és az egyházért folytatott kutatások sikerességéhez, valamint a magyar reformátusság egységességét erősítő kulturális programokhoz.