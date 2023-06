Folytatja a céltalan orbánozást a baloldal

Kiemelte, hogy ez a politizálás meglehetősen visszatetsző a választópolgárok számára, ugyanis az uniós források visszatartásával a magyar emberektől vesznek el pénzt egy olyan időszakban, amikor a háború és a szankciók miatt komoly gazdasági nehézségekkel szembesül egész Európa. A politológus szerint nem meglepő, hogy az elmúlt közel másfél évben egyáltalán nem erősödött a baloldal támogatottsága, sőt a legtöbb közvélemény-kutatás szerint, ha most vasárnap lennének a parlamenti választások, még a tavalyi eredményüknél is rosszabbul szerepelnének. Jelezte, hogy különösen igaz ez a Momentumra, amely még a párthoz közel álló Republikon Intézet legfrissebb felmérése szerint is csupán 5 százalékon áll a teljes népesség körében, míg a pártválasztóknál 7 százalékot érnének el.

Nem képesek változtatni

– Mindez azt jelzi, hogy hiába képes egy-egy baloldali politikus a szavak szintjén felismerni a kudarcuknak az okát, valami miatt továbbra sem képesek ezen változtatni. Erre két lehetséges magyarázat adható, az egyik a külföldi finanszírozási botránnyal függ össze, ugyanis egyre erősebb a gyanúja annak, hogy a balliberális politikusok a külföldi finanszírozásért cserébe szembemennek még a saját választóikkal is a legfontosabb politikai és társadalmi kérdésekben – fogalmazott.

Deák Dániel hangsúlyozta, hogy ennek egyik aktuális példája a háború ügye, amely kapcsán a magyar társadalomban nemzeti egység van, párthovatartozástól függetlenül szinte mindenki azonnali tűzszünetet és béketárgyalást szeretne a háború folytatása helyett.

– Ennek ellenére a balliberális politikusok – élükön a Momentummal – a háború folytatása mellett kampányolnak, emellett fegyverszállítást is szorgalmaznak. A másik magyarázat pedig az intellektuális hiányosság lehet, ugyanis a balliberális oldal a sorozatos kudarcok hatására egyre gyengébb humánerőforrással rendelkezik, mind a politikusi, mind a szakértői bázisuk erőteljesen kontraszelektálttá vált – szögezte le. Mint jelezte, ezzel szemben a jobboldal továbbra is koherens politikai narratívát ajánl a választók számára, amely magyarázatot ad a legfontosabb belpolitikai és geopolitikai folyamatokra.

– Így fordulhat elő az, hogy még a mostani súlyos gazdasági válság ellenére is a kormánypártok stabilan őrzik vezető pozícióikat, nem történt érdemi változás a belpolitikai erősorrendet illetően. Mindez kétségbeejtő jel lehet a balliberális oldal számára a közelgő EP-választás fényében, ugyanis a külön listás indulás miatt feketén-fehéren láthatóvá válik, hogy mennyi az egyes pártok valódi társadalmi támogatottsága. A parlamenti bejutási küszöböt el sem érő pártok jövője könnyen megpecsételődhet 2024-ben – húzta alá a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Borítókép: Baloldali nagygyűlés (Fotó: Havran Zoltán)