Lezuhant egy magyar katonai helikopter Horvátországban, ketten meghaltak

A magyar fegyveres erők helikoptere zuhant le, amely Horvátországban volt hadgyakorlaton – az N1 információi szerint.

Két holttestet találtak meg eddig, a legénység harmadik tagját még keresik

– írták az N1 és a 24Sata portálok.

A baleset a Čikola-kanyonban történt, a helikopter Pakova és Miljevac községek között csapódott a földbe, a környéken hatalmas füst volt látható.

A rendőrök lezárták a baleset helyszínét – számolt be az Index.hr, a helyszínről videós riporttal jelentkeztek. Több helyi lakos is arról számolt be, hogy hatalmas robbanást hallott, majd égett gumi szagát éreztek.

Helikopter Mi-171 Sh i avion Pilatus HRZ u potrazi su za vojnim helikopterom koji se srušio na području Pakova sela u Šibensko-kninskoj županiji.

Nije riječ o helikopteru Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Ministarstvo obrane će pravovremeno o svim detaljima izvijestiti javnost — MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) June 21, 2023

Szolgálatteljesítés közben zuhant le a gép, közleményében a Magyar Honvédség is megerősítette a balesetet

A Magyar Légierő 2 Airbus H145-ös helikoptere légi kiképzési feladatot teljesített a horvát légtérben, amikor az egyik helikopter három fővel a fedélzetén, egyelőre tisztázatlan körülmények között Horvátország középső részén lezuhant – erősítette meg közleményében a Magyar Honvédség.

A mentőcsapatok megtalálták a helikopter roncsait, annak átkutatása során egyelőre két katona holttestét találták meg, harmadik társukat még keresik.

A Honvédelmi Minisztérium a családok értesítését azonnal megkezdte, a fejleményekről a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség folyamatosan tájékoztat.

Borítókép: Airbus H145 M típusú helikopter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)