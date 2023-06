Ma is élő internacionalista hagyomány

A 90 évre visszavezethető balliberális családi vonások leginkább az internacionalista hagyományok követésében köszönnek vissza a Donáth-család legfiatalabb felnőtt generációjában, hiszen Donáth Annát és a politikával kevésbé foglalkozó nővérét is egyaránt vonzza a – nem kizárólag politikai értelemben vett – „nemzetköziesedés”.

A szociológus végzettségű Donáth Anna gyakornokoskodott az Európai Bizottságnál és az Európai Kulturális Alapítványnál, migrációs és etnikai tanulmányokat folytatott az Amszterdami Egyetemen, projektmenedzser volt a Soros György által támogatott Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületnél, majd politikusként is nyugati megbízatást vállalt, hiszen 2019 óta a Momentum európai parlamenti képviselője. Donáth Anna házastársat is külföldön talált magának, férje egy holland állampolgár, Thijmen Meijer. Utóbbi kapcsán egy interjúban meg is említette, hogy már két otthona van. A nemzet iránti közömbösségére és a hazájához való kötődés teljes hiányára utalnak a határon túli magyarok kapcsán tett kijelentései is. Egy alkalommal azon elmélkedett, hogy a felvidéki magyarok lehetnek úgy magyarok, hogy közben büszke szlovákok. A Momentum politikusa tehát közvetve arra biztatta a magyar kisebbséget, hogy asszimilálódjanak a szlovák többséghez.

A hazai politikai életben – apjához hasonlóan – Donáth Anna is kétkulacsos politikát folytat, csak fordított alapállásban: az SZDSZ legerősebb szellemi utódjának számító Momentum korábbi elnöke, de közben szorosan együttműködik a Demokratikus Koalícióval, amit néha szavakban elítél, de a legfontosabb pillanatokban, a hatalomért bármikor képes összefogni Gyurcsány Ferencékkel. A 2022-es országgyűlési választást megelőző kampányban Donáth Anna közösséget vállalt a bukott miniszterelnök pártjával és annak fő arcaként színre lépő Dobrev Klárával.

A Soros-hálózat embere

Az amerikai spekuláns az elmúlt 30 évben – közjogi pozíciók elfoglalásán, médiaépítésen és civil szervezetek működtetésén keresztül – folyamatosan bővítette befolyását az európai országokban és az Európai Unióban. A politikai pályája előtt Donáth Anna is az egyik, Soros György által pénzelt szervezetnél tevékenykedett, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület projektmenedzsere volt 2016 és 2018 között.

A Tűzfalcsoport értékelése szerint a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület Soros György egyik legfőbb hazai szervezete, amelyen keresztül több millió forinttal tudja közvetlenül támogatni a bevándorlás. Érdemes azt is tudni, hogy a nevük szerepelt abban a migránsoknak készült kézikönyvben, amelyet a Sky News riporterei találtak minden bevándorlónál a görög partoknál. Ebben hasznos tanácsokkal látták el az illegális bevándorlókat, például arra vonatkozóan, hogy miként kerüljék ki az ujjlenyomatvételt Magyarországon, illetve, hogy fogadjanak ügyvédet, és játsszák ki a szabályokat Európában.

Soros György már 2015-ben, nem sokkal a migrációs válság előtt 21 ezer dollárral, azaz több mint 5 és félmillió forinttal támogatta a Menedék tevékenységét. A következő évben, 2016-ban – ekkor már Donáth Anna is ott tevékenykedett - 185 millió forintból gazdálkodott a szervezet, a Soros-dollárokon kívül kaptak hatvanegymillió forintot az ENSZ menekültügyi főbiztosától, s csaknem nyolcvanmilliót a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alaptól.

Donáth Anna volt munkahelye, a migránssegítő egyesület többek között olyan rendezvényeket szervez, amelyen arra keresik a választ, hogy miként lehet a globális migrációs tervet végrehajtani. Donáth Anna az EP-képviselői mandátumát is arra használja, hogy további pénzt harcoljon ki a Soros-szervezeteknek. Miközben mindent megtesz, hogy a Magyarországnak jogosan járó uniós forrásokat ne fizessék ki hazánknak, „európai szintű civil stratégiáért” küzd. Egy tavaly decemberi Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Idén beérett a 2020-ban indított munkám: másfél milliárd forintnyi közvetlen EU-s támogatásban részesültek a magyar civilek egy olyan program kapcsán, melynek keretösszegét az én kezdeményezésemre tudtuk 800 millió euróval megnövelni.”

Teljes mellszélességgel a bevándorlás pártján

Az Európai Parlamentben Donáth Anna a brüsszeli globalista migrációs politikát képviseli és Magyarországot is gyakran bírálja, amiért a kormány nem hajlandó beállni a sorba. Egy 2019-es Facebook-bejegyzésében az akkor hivatalba lépő uniós biztos svéd Ylva Johansson bizottsági meghallgatásáról: „ha megszavazza az EP, Johansson lesz a felelős az Európai Unió belbiztonságáért, a terrorizmus elleni harcért, és azért, hogy – nagyhatalomhoz méltóan – végre legyen közös, Európa biztonságát és humanitárius szempontokat is figyelembe vevő migrációs politikája az EU-nak.”

Tehát Donáth már akkor kinyilvánította, hogy nagyhatalomként tekint az EU-ra.

Majd azzal folytatta, hogy szerinte az Európai Parlamentben valódi vita, valódi munka folyik a bevándorlás kezelése kapcsán. „Sokadszorra hangzott el, hogy az EP már évek óta kidolgozta a szükséges jogszabályokat ahhoz, hogy az Európai Unió tagállamai közösen léphessenek fel, a közös megoldásokat azonban a magyar és a lengyel kormány folyamatosan vétózza az Európai Tanácsban – hogy aztán otthon elmondhassák, hogy megint mekkorát küzdöttek a bevándorláspárti erőkkel.”

Donáth Anna egy interjúban párhuzamot vont a délszláv háború ellen menekülők és az illegális bevándorlás útján érkezők között, valamint a kerítést is bírálta: „volt már jól működő menekültügyi rendszer Magyarországon – a délszláv háború alatt. Meg tudta állapítani a magyar állam, ki az, aki a háború elől menekül, ki az, aki nem. Nem még több kerítést kell húzni – az önmagában nem megoldás.”

A koronavírus járvány idején is védelmébe vette a migránsokat és alaptalan vádakkal támadta a kormányt. Donáth Anna szerint idegengyűlölet volt az, hogy a járványügyi hatósággal együtt nem működő irániakat idegenrendészeti őrizetbe vették és kitoloncolták. A Momentum európai parlamenti képviselője a Twitteren angol nyelven amiatt írt kormányellenes kirohanást, hogy Magyarországon elsőként iráni hallgatók szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Úgy fogalmazott, a kormány nem vesztegette az időt, azonnal „idegengyűlöletet hintett el”, a bevándorlás elleni „propagandát” folytatott. Ennek bizonyítására egy olyan képet osztott meg, amelyen az olvasható, hogy az operatív törzs szerint a járványügyi hatósággal együtt nem működő irániakat idegenrendészeti őrizetbe veszik és kitoloncolják.

Természetesen a járványügyi védekezésnek semmi köze nem volt a bevándorláspolitikához, már csak azért sem, mert a nevezett irániak itt tanuló diákok voltak, nem migránsok. De Donáth tudatosan összemosta a két kérdéskört, hogy itt is kiálljon a bevándorláspárti uniós álláspont mellett. A cinikus propagandát odáig fokozta, hogy egy televíziós interjúban azon kesergett, hogy nem egy magyar, vagy olasz, hanem egy iráni volt az első Magyarországon regisztrált beteg: „…amikor az első koronavírusos esetet regisztrálták Magyarországon, vagy kiderült, hogy iráni diákok az elsők, az első reakciónk az volt, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy ekkora szerencséje legyen Orbán Viktornak, hogy persze nem olasz diák, nem egy magyar állampolgár, hanem egy iráni vendég diák az első eset.”

(Folytatjuk)