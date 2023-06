Megható összefogás: több mint 77 millió forintot gyűjtött össze az Ökumenikus Segélyszervezet

A májusban indult, egész hónapban tartó, Kapaszkodó elnevezésű kampány üzenete idén is sokakhoz elért, több mint 54 ezer hívás, illetve sms érkezett a 1353-as adományvonalra, ezzel 27 millió forint felajánlást sikerült összegyűjteni. Online, csekken, illetve átutalással pedig több mint 11 millió forint pénzadomány érkezett a kampány ideje alatt. A segélyszervezet munkáját áruházláncok is segítették: a Tesco üzleteiben adománykuponok megvásárlásával csatlakozhattak az összefogáshoz a vásárlók, amelyek eladásából több mint 37,4 millió forint folyt be a program támogatására. Az összeget az áruházlánc 38 millió forintra egészítette ki.

Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

A kampányba számos ismert sportoló, színész, énekes kapcsolódott be önkéntesként: Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Siklósi Gergely olimpiai ezüstérmes párbajtőröző, Wolf Kati énekes, Nagy Ervin színész, Mezei Léda és Som-Balogh Edina színésznő, valamint Iszak Eszter, Rátonyi Kriszta, Lékai-Kiss Ramóna, Vitányi Judit, Váczi Gergely és Marsi Anikó műsorvezető. Médiapartnerként csatlakozott az adománygyűjtéshez a TV2-csoport.

A gyűjtésnek hála, a Kapaszkodó program részeként júliustól számos nyári tábort szerveznek országszerte több helyszínen. A napközis és bentlakásos formában szervezett táborokban több száz nehéz sorsú gyermek vesz részt.

A szervezetnek a Somogy vármegyei Kastélyosdombón található Esélytáborában többek között sport, digitalizáció és fenntarthatóság tematikájú bentlakásos táborokat, több intézményében pedig napközis élmény- és fejlesztő heteket szerveznek a munkatársak.

Az Ökumenikus Segélyszervezet célja, hogy esélyt adjon a rászoruló gyermekeknek hátrányaik ledolgozására és a gyermekkor soha vissza nem térő pillanatainak megtapasztalására, hogy élményekkel feltöltődve és egyenlő esélyekkel kezdhessék az iskolát szeptemberben. A Kapaszkodó gyermekfejlesztő programjával év közben több mint háromezer nehéz körülmények között élő gyermekkel foglalkozik rendszeresen az Ökumenikus Segélyszervezet.