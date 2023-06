Örülhetnek a nosztalgia szerelmesei, program indul a régi üzletek és vendéglátóipari egységek védelme érdekében

Budapest 150 eseménysorozathoz kapcsolódva elindított Védett üzleteink program az örökségvédelem mellett fel kívánja hívni a figyelmet a kulturális értékekre, a bezárásra ítélt, vagy korszerűsítésben érintett régi üzletek, szállodák és vendéglátóhelyek – éttermek, kiskocsmák, kávéházak, cukrászdák – portáljainak, belső berendezéseinek eredeti helyükön történő megőrzésére, védelmére – jelentette be Török Róbert a a vendéglátóipari múzeum igazgatója szerdán egy sajtótájékoztatón.

Török Róbert elmondta, a programban különféle offline és online megoldásokat kínálnak az érdeklődőknek a szabadidő tartalmas eltöltésére.

A programba bekerült üzletek főleg a Belvárosban vannak, bemutatásukra muzeológus idegenvezetővel két órás belvárosi sétákat szerveznek kora őszig. A védett üzletek pontos földrajzi helye, az adott cég története és néhány archív fénykép a Városfoglaló alkalmazásban virtuálisan is megtekinthető.

A folyamatosan bővülő program szerepel a múzeum honlapján is. A védett üzletekről szóló rövidfilmek a múzeum honlapján illetve YouTube csatornáján is elérhetők lesznek, ősszel pedig a diákoknak vetélkedőt szerveznek a témában – mondta Török Róbert. Bősz Anett humánterületekért felelős főpolgármester-helyettes a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a főváros igyekszik megőrizni műemlékeit, és elismerően szólt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum programjáról, amely hozzájárul az identitás megőrzéséhez is.