A közjogi elemzőintézet rámutatott:

a tengerentúli demokrata elit – élükön Soros Györggyel – a kampányt lebonyolító DatAdat fölött közvetlenül is tulajdonosi befolyással rendelkezett, így nemcsak parancsokat adtak Gyurcsányéknak a háborúpártiság képviseletére, hanem egészen rövid pórázon tartották őket, hiszen a választási felkészülés minden részletére rálátásuk volt.

Jelezték azt is, hogy a Nemzeti Információs Központ jelentésének eredményeként lebukott Karácsony Gergely és mozgalma is, hiszen ők is részesei voltak a guruló dollárok körforgásának. A nevével fémjelzett 99 Mozgalom majd 620 millió forintot utalt a Bajnai Gordonhoz és a Gyurcsány-kormány más szereplőihez köthető DatAdatnak. Ez is azt mutatja, hogy nem véletlen elszólás, hogy szerinte hazánk háborúban áll Oroszországgal – jegyezték meg.

