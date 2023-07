A két autóvezetőt a tűzoltók vágták ki feszítő-vágó berendezéssel a járművükből, mindkettejüket kórházba szállították súlyos sérülésekkel. A jelenlegi ismereteink szerint a balesetet a Mercedes 33 éves vezetője okozhatta. Jelenlegi ismereteink szerint a másik autóvezetővel rögtönzött illegális gyorsulási versenyt rendezhettek, amikor a Margitszigeti lehajtónál a Mercedest megdobta a pályaív, és onnan már csak a szerencse segíthetett volna.

A kerékpárosnak esélye sem volt a túlélésre. Forrás: Police.hu

Bár egyelőre nem tudni, hogy a Mercedes és a BMW versenyeztek-e vagy a BMW csupán véletlenül volt rossz helyen, annyi bizonyos, hogy az AMG E63s Mercedest versenyzésre használták – írja a Borsonline.

Gyorsulási versenyeken indult a gázoló?

A lap szerint erre utal a speciális, egyedi rendszáma és az is, hogy többen ismerték a kocsit a másik kerületekből. Ahogyan a sofőr sem volt ismeretlen: a Bors információija szerint a 33 éves B. D. valóban versenyzett a kocsival, gyorsulási futamokon indult az AMG-vel, a tavalyi évben még pontozási listán is előkelő helyezett volt.

A kocsit egyértelműen versenyzésre készítették és tuningolták: egy vidéki, erre specializált szervizben alakítgatták úgy, hogy még versenyképesebbé tegyék a járgányt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság halálos végű közlekedési baleset okozása miatt folytat nyomozást. Igazságügyi műszaki, közlekedési, illetve orvosszakértők bevonására is szükség van, hogy megállapítsák, pontosan hogyan történt a tragédia. Azt is vizsgálják, fogyasztott-e a két gépkocsivezető alkoholt, drogot. Arra is választ várnak, hogy az egyébként is nagy teljesítményű járműveiken nem végeztek-e illegális átépítést, nem növelték-e a motorok teljesítményét. Azt is vizsgálni kell, hogy ki követett el vezetéstechnikai hibát, hiszen egyelőre még nem tudni pontosan, hogy milyen sorrendben történtek az ütközések: előbb csapódott a korlátnak a Mercedes, majd utána ütközött a másik autónak vagy fordítva. A felelősség tisztázáshoz elengedhetetlen ezek tisztázása.

Amennyiben igazolódik, hogy valóban illegális gyorsulási versenyt rendeztek, mindkét fél felelőssé tehető a tragédia bekövetkezte miatt.

Enyhe büntetéssel megússza?

Bár a közlekedési baleset okozása bűncselekmény, ám a Büntető törvénykönyv meglehetősen szűken méri az éveket érte, ráadásul a bírói gyakorlat szerint az első bűntényes elkövetők felfüggesztett szabadságvesztéssel megúszhatják. Ezt a bűncselekményt csak gondatlanul lehet elkövetni. Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet a büntetés, ha a bűncselekmény halált okoz. Jelen esetben az elkövető(k) az elsődleges szakértői vélemény szerint 130-150 kilométeres sebességgel hajtottak ott, ahol 70 kilométer a megengedett sebesség. Ezért a maximális, háromszázezer forintos pénzbüntetésben és féléves jogosítvány-bevonással büntetik őket.

Azaz öt év szabadságvesztéssel, háromszázezer forintos pénzbüntetéssel és féléves jogosítvány bevonással megúszhatják, hogy megöltek egy fiatalembert.