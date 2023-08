Az atlétikai vb ellen lázít a baloldal, de az ingyenjegyeket elfogadják

– Javasoljuk Baranyi Krisztinának, hogy inkább ferencvárosi rászoruló családok kapják meg az ingyenjegyeket az atlétikai világbajnokságra a polgármester jól fizetett káderei helyett – közölte Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz képviselőcsoportjának vezetője. Mint írta: tudomásukra jutott, hogy a IX. kerületi önkormányzat ötven jegyet kért és kapott a kormánytól az augusztusi atlétikai vb-re. Az önkormányzat jegyigénylése annak tükrében is érdekes, hogy a fővárosi baloldal 2019-es önkormányzati választási győzelme óta folyamatosan zsarolta a kormányt a világbajnokság lemondásával, a sporteseményt politikai ütőkártyaként használta saját érdekeinek érvényesítésére.

A múlt hónapban Karácsony Gergely főpolgármester még azt is kijelentette, hogy nem vesz rész a világszerte közvetített sportesemény megnyitóünnepségén. Mint mondta: a vb nyilvánosságát arra fogják felhasználni, hogy elmondják, a kormány nem tartotta be a szavát, a kabinet által ígért forrásoknak csak közel a fele érkezett meg a kerületekhez.

A főpolgármester azt is hozzátette: ha a kormány szeretné, hogy a főpolgármester és a IX. kerület polgármestere ott legyen az augusztusi megnyitón, és az ünnepség az egész világ előtt sikeres legyen, akkor be kell tartaniuk a megállapodást.

– Mi nem tudunk mást tenni, mint hogy azt a nyilvánosságot, amit az atlétikai világbajnokság Magyarországra fog vonzani, felhasználjuk arra, hogy elmondjuk: a kormány nem tartotta a szavát a beruházás kapcsán – fogalmazott az ATV-nek a főpolgármester. Ezzel szemben a ferencvárosi baloldal végül ötven jegyet elfogadott a világbajnokság eseményeire.

Karácsony Gergely az elmúlt hetekben azzal is fenyegetőzött, hogy a megnyitó napján tüntetést szervez az atlétikai stadion elé, ha a kormány nem fizeti ki az Egészséges Budapest program (EBP) forrásainak fennmaradó részét. Mint mondta: ott lesz, csak nem bent, hanem kint a stadion előtt.

Gulyás Gergely a hátralévő pénzek csúszásáról a Kormányinfón azt mondta: ez részben azért történt, mert nagyon sok kerület a megkapott pénzeket nem tudta elkölteni a Covid-járvány idején. Mint lapunk is megírta: az Egészséges Budapest program kerületeknek szétosztott forrásainak a felhasználása még több helyen folyamatban van, zajlanak az építkezések, felújítások, de akad olyan projekt is, amibe még bele sem kezdtek.



Emlékezetes: a főpolgármester még 2019-ben 50 milliárd forintot kért a kormányzati EBP-keretből, cserébe hozzájárulását adta az atlétikai világbajnokság megrendezéséhez. A kormányzati pluszforrások ellenére a világbajnokság vétója rendszeres téma maradt a főpolgármester kommunikációjában, mind a Fővárosi Közgyűlésben. 2021 szeptemberében a baloldali többség megszavazta az atlétikai világbajnokság feltételes vétóját, ami miatt több kerületi polgármester is aggodalmát fejezte ki, féltek, hogy a vétóra hivatkozva a kormány megvonja az egészségügyi fejlesztésekre korábban ígért támogatásokat. Ha nincs vb-hozzájárulás, akkor a kormánnyal kötött szerződés is semmissé válik. Két hónappal később Karácsony bejelentette: mégsem vétózza meg a világbajnokság rendezését. Nem elhanyagolható tényező: a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezéséről szóló háromoldalú szerződést ugyanis a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) a Magyar Atlétikai Szövetséggel (MASZ) és a magyar kormánnyal kötötte meg, a főváros nincs a szerződő felek között. Láng Zsolt, a Fidesz akkori fővárosi frakcióvezetője emiatt politikai blöffnek kiáltotta ki Karácsony vétót tartalmazó előterjesztését.

Borítókép fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet