Civil ruhás, idegen nyelvet jól beszélő rendőrök is vigyáznak az emberekre a Sziget Fesztiválon

„Idén is a Budapesti Rendőr-főkapitányság fontos feladata, hogy a Sziget Fesztiválra látogatók biztonságban érezzék magukat” – emelte ki sajtótájékoztatón Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a fesztiválon gyalogosan, rollerrel és biciklivel is szolgálatot látnak el a rendőrök. Csécsi Soma kiemelte azt is, hogy a BRFK munkatársai a Sziget Fesztivál külső biztosításában is részt vesznek együttműködve a Készenléti Rendőrséggel és a polgárőrséggel.

A rendőr alezredes úgy fogalmazott, a munkájukat vízirendőrök is segítik egy úgynevezett speed csónak segítségével a nap huszonnégy órájában.

Csécsi Soma a sajtótájékoztatón elmondta: civil ruhás, idegen nyelvet jól beszélő rendőrök a fesztivál egész területén szolgálatban vannak. A szóvivő fontosnak tartotta kiemelni, ha bárki bűncselekmény áldozatává válik, a harmadik kerületi rendőrkapitányságon tehet feljelentést.

Borítókép: Csécsi Soma (Fotó: MTI/Soós Lajos)