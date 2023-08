Ma startol a Sziget fesztivál

Európa egyik legnagyobb fesztiválja idén számos újítással érkezik, amit érdemes lesz személyesen is megtapasztalni. Most nézzünk a kulisszák mögé, mennyi minden rejlik amögött, hogy hat napig felhőtlenül szórakozhassunk.

Koncertek, buli, és színes kulturális csemegék várják a látogatókat augusztus 15-ig (Forrás: Sziget fesztivál)

1993. augusztus 19-én lépett be az első Sziget látogató, az akkor még Diáksziget néven indult, a rendszerváltás után igencsak hiánypótló rendezvényre, ahol kétszáz koncert, nyolcvan film, negyven színházi előadás volt a programon az egy hét együttlét alatt, és amire összesen 43 ezer látogató volt kíváncsi. Azóta eltelt harminc év, a Szigetet már régóta Európa legjobb fesztiváljai közt tartják számon, de híre az öreg kontinens határain jóval túlmutat: a látogatók a világ több mint száz országából érkeznek ilyenkor Budapestre, akár még a 18 ezer kilométerre lévő Új-Zélandról is. Azért a legnagyobb piac még mindig Magyarország, ahonnan a Szigetre belépők száma az összes látogató csaknem felét teszi ki. A Szigeten pedig idén több mint ötven programhelyszín közül válogathatunk, ahol a nemzetközi felhozatalban 62 ország művészei lépnek fel különböző műfajokban és majd kétszáz magyar résztvevőt is láthatunk a változatos helyszíneken.

„A Sziget a kezdetek óta folyamatosan szépült, fejlődött, évről évre különböző területeken hozott újításokat. Azonban – a két év kihagyás után – tavaly már annak is örültünk, hogy sikerült túlélni a sokakat el is lehetetlenítő, több fronton támadó nehézségeket” – mondta korábban Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője.

Idén azonban ismét fejlődési pályára állunk, a fesztivál újra a régi fényében jelentkezik, sőt, számos kényelmi újítás és „szépészeti beavatkozás” teszi még vonzóbbá az idei Szigetet.

Három hét alatt épül fel a 76 hektáron elterülő fesztivál, amelynek napi befogadóképessége kilencvenezer ember, a dolgozókkal és a látogatókkal együtt, ezzel a Sziget az ország körülbelül tizedik legnagyobb városává válik erre a hat napra. Ehhez mérten úgy alakítják ki a szolgáltatásokat, hogy az kényelmesen ellássa az ittlévőket. Van például mintegy száz éttermi vendéglátó egység, változatos ételkínálattal, a hazai ízek mellett idén még bővebb nemzetközi konyhával és különböző vega, vegán és mentes ételekkel. A Sziget területén lévő food courtok úgy lettek kialakítva, hogy bárki, 150 méteres körzetben találjon megfelelő kínálatot magának. Az ételt árusító egységekben található lesz úgynevezett budget food 2500 forintos áron és általában a vendéglátás árait úgy határozták meg, hogy ne legyen drágább, mint a fővárosban található hasonló kínálat.

A vendégélményt fokozzák a Szigeten kialakított VIP-helyszínek, amelynek élménye tavalytól a látogatóknak is elérhető. A megvásárolható VIP-jegyek egyszerre négy VIP-szektorba is belépést engednek, amiket a Nagyszínpad, a Mastercard FreeDome, a Ticketswap Colosseum és a Samasung Party Aréna mellett alakítanak ki.

Felépül egy városközpont, információsponttal, ügyfélszolgálattal és panaszirodával. A Szigeten van csomag- és értékmegőrző, talált tárgyak osztálya, több helyen ATM-automata, pénzváltó, kerékpármegőrző és számtalan egyéb kényelmi szolgáltatás. A fesztivál készpénzmentes övezet, fizetni saját bankkártyával vagy a feltöltött karszalaggal lehet, ez utóbbit akár online vagy készpénzzel és bankkártyával a helyszínen is fel lehet tölteni, ehhez igazodva a fennmaradt összeget vagy online automatikusan visszautalják, a készpénzes feltöltések maradékösszegét pedig a több ponton is felállított visszaváltó helyeken lehet visszakérni.

A Szigeten több kemping is áll a fesztiválozók szolgálatára, különböző szintű szolgáltatásokkal és figyelmet fordítva a kerekesszékkel érkezőkre is, a higiénés szolgáltatásokat és akadálymentesítést is szem előtt tartva, szerte a Szigeten.

Kialakítottak egy 0–24 órában elérhető egészségügyi központot is a fesztivál idejére, benne több mint kétszáz fős személyzet, orvosokkal, ápolókkal, helperekkel és mentőautókkal valamint a hozzájuk tartozó személyzettel. A Sziget „kórházban” a kisebb sérülések és egyéb panaszok ellátása mellett akár röntgenvizsgálatot is tudnak végezni. A biztonságra a nap 24 órájában több száz fős biztonsági és további rendvédelmi szolgálat ügyel és egy tűzoltócsapat is szolgálatot teljesít. Az irányítást ellátó úgynevezett vezetési törzsben részt vállalnak meteorológusok, tűzoltók, fegyveres erők képviselői, valamint operátorok.

Idén is kiemelt figyelmet fordítanak a szervezők a kerekesszékkel érkezőkre is (Forrás: Sziget fesztivál)

Idén a közösségi terekből eltűnnek a mobilvécék, helyükbe vízöblítéses toalettek kerülnek, mintegy ezer angolvécével, dekoratív konténerblokkokban felállítva. Az angolvécék folyamatos működését hetven szivattyú biztosítja, egy ilyen méretű fesztivál mobilvécé-mentesítése nemzetközi szinten is egyedülálló teljesítmény, mint ahogy a portalanításhoz használt, körforgásos, a folyóból, jelen esetben a Dunából származó víz használata is. A Hajógyári-sziget talaját védendő, lefektetnek mintegy 25 ezer négyzetméter műanyag és további ötezer négyzetméter alumínium utat.

A Sziget előtti napokban nagy mennyiségű, mintegy 70-80 milliméternyi csapadék hullott, területet a szervezők nyolcvan ember részvételével három nap alatt tíz munkagéppel és hét szivattyúval mentesítették. És felkészültek a szervezők a tavaly nagy gondot okozó esetleges szállóporra is, ezt a folyamatos „szürkevizes” öntözés mellett egy új pormentesítő anyaggal oldják meg.

Tovább folyik a fesztivál zöldítése is.

Ez tetten érhető lesz például a vendéglátó egységekben is, de minimalizálják a robbanómotoros közlekedési eszközök használatát, a legszükségesebb ilyen járműveken kívül a Szigeten dolgozók is csak elektromos vagy emberi erővel hajtott járművel közlekedhetnek. Alapvetés, hogy a különböző járművek a lehető legkisebb mértékben zavarják a fesztiválozókat, ennek érdekében idén egy új közlekedési tervet is készítettek a Sziget idejére. A környezetvédelemhez tartozik, hogy a III. kerülettel határos galériaerdő melletti részt – az ott lévő védett flóra miatt – idén is lezárják.

2023-ban lényegesen látványosabb lesz a Sziget, több helyszín új dizájnt kap, és a hang- és fénytechnikájuk is fejlődik. Visszatér a rendkívül népszerű és nemzetközi szinten is egyedi Art Of Freedom, lenyűgöző alkotásaival, látványos térinstallációk vizuális erejével színesítve a Sziget izgalmas világát. A Sziget immár ikonikusnak számító K-hídján 2022-ben felújítási munkákat végeztek, így idén már újra díszbe borul a Szabadság Szigetére vezető híd. És szerte a Szigeten hatvan kilométernyi fényfüzér, nyolcezer dekorizzó és negyven óriási „falmosólámpa” teszi látványosabbá az éjszakai fesztiválozást.

A Sziget a Nagyszínpada 10 nap alatt „nőtt ki a földből”(Forrás: Sziget fesztivál)

Augusztus 10. és 15. között számos világsztár lép fel a Szigeten: Billie Eilish először ad koncertet Magyarországon, mellette eljön többek között a Florence + The Machine, az Imagine Dragons, David Guetta, a Mumford & Sons, Lorde, és Macklemore is.

Nem headliner fellépő, de világsztár lesz a nagyszínpadon például Sam Fender, a Foals, Yungblud, Arlo Parks és Caroline Polachek; a kiemelt színpadon délutánonként magyar előadók is lesznek, különleges műsorral jelentkezik a Halott Pénz, a Carson Coma és Dzsúdló.

A második legnagyobb zenei helyszínen, a több mint tízezer fő befogadására alkalmas FreeDome sátorban mások mellett Bonobo, Loyle Carner, Youngr, a Moderat, SG Lewis és a Viagra Boys zenél. A Party Arénában naponta különböző partybrandek mutatkoznak be, az underground elektronikus zenének otthont adó Colosseumban Jeff Mills, Sven Väth és Dixon is színpadra lép.