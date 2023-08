Mit kaphatunk egy napijegyért a Szigeten?

A Sziget Fesztivál pénteki napján az Imagine Dragons lesz a sztárfellépő, melynek koncertjét így 42 ezer forintért élvezhetjük. Ez az ár magasabbnak tűnik, mintha máshol, önálló koncerten hallgatnánk meg az amerikai együttest, ám, mint a fesztivál szervezői a Világgazdaságnak hangsúlyozták, ezért a pénzért nem csak egy koncertet, hanem egy egésznapos programsorozatot kapunk. Ha pedig ehhez azt is hozzászámítjuk, hogy egy-egy világhírű előadó budapesti koncertjére egyáltalán nem ritka a 30-40 ezer forintos jegyár, mindjárt más lesz a nézőpont.

Egy-egy sztárfellépő koncertjéért a Szigeten és az Arénában is mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk (Fotó: Bach Máté)

A Sziget főszervezője, Kádár Tamás a lapnak azt mondta, a fesztivál napijegyeinek árát úgy kalkulálják, hogy ne legyenek magasabbak egy budapesti arénás koncert áránál. Hozzátette, a vendégek ezért a pénzért reggel 10-től kezdve másnap hajnalig tucatnyi koncertet kapnak, számos egyéb kulturális és sportprogram mellett. Mindezeket figyelembe véve tehát a szervezők szerint nem tűnik elrugaszkodottnak a Sziget-napijegy ára.

A napijegy mellé azonban a Szigeten a fogyasztás költségeit is be kell kalkulálni, hiszen egy egész nap alatt a vendégnek enni és inni is kell valamit. Sokak szerint a Sziget bizony túl van árazva ilyen téren, bár Kádár korábban a lapnak azt mondta, az árszintet a belváros klubjainak áraihoz igazítják, sőt: egy új, idei terv alapján minden szolgáltatónak kötelező menüt kínálni 2500 forintos maximális áron. Hogy ez hogyan valósul majd meg, még a jövő kérdése – teszi hozzá a lap.

Borítókép: A Sziget Fesztivál napijegyeinek árai is emelkedtek idén (Fotó: Bach Máté)