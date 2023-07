Bécsnél jellemzően 20, a még nyugatabbra fekvő városoknál pedig akár 30-35 százalékkal kevesebbe kerül egy jegy Budapesten – írja a Figyelő. Mint közölték, a stadionkoncertek esetén – Rammstein, Guns n’ Roses, Depeche Mode – jellemzően a jobb helyre szóló, tehát drágább jegyek fogynak el leggyorsabban. Kurrens eseményeken mindenki igyekszik minél előbb biztosítani a helyét, hiszen lehet, hogy az előadó már egy évtizede éve nem járt Magyarországon.

Rajongók a brit Depeche Mode koncertjén a Puskás Arénában. Fotó: MTI/Mohai Balázs

A magyar fővárosban számos különböző koncerthelyszín található, a Puskás Aréna 48–50 ezres, a Groupama 25 ezer fős, az MVM Dome és a Budapest Aréna 12–15 ezer fős kapacitású, de ezek akár kisebb létszámmal is használhatók. A Barba Negra három–hatezer, a Budapest Park tízezres befogadású, beltéri helyszínből hiányzik egy négy-ötezer fős terem. Az előadótól függ, mekkora jegyár kell ahhoz, hogy ide tudjanak hozni egy neves előadót, de Aréna-, Park- és Barba Negra-koncerteket alapul véve 15 ezer forint alatt nehéz már kihozni egy jegyet, kisebb bulikban öt–hétezer körül alakul az ár.

a koncertturizmus költsége attól is függ, milyen távolra utazunk (például Bécsből még haza lehet utazni az esti buli után, Párizsból már nem), de attól is, hogy keletre vagy nyugatra megyünk-e – bár nálunk történelmi okok miatt az utóbbi jellemzőbb.

Egy, a Világgazdaság által megkérdezett Depeche Mode-rajongó középkorú pár idén Bécsben, Zágrábban és Budapesten is részt vett egy-egy koncerten, így van összehasonlítási alapjuk. Elmondásuk szerint Zágrábban egy éjszakára szállást foglaltak – mivel időben kapcsoltak, még tudtak jó ár-érték arányban, 100 euróért hotelszobát találni, viszonylag közel a koncerthelyszínhez (ennek híján drágább lett volna a szállás, valamint a taxiköltség is hozzájött volna). Így számolniuk kellett a jegy (30 ezer forint körül volt, mint itthon) és a benzin árával, a magyar és a külföldi autópályadíjakkal, a parkolással, a vacsorával és a reggelivel (ha ez nem jár a szobához). A horvát túra kettejüknek végül 150 ezer forintra jött ki, csomagolt szendviccsel, a benzinkútnál vásárolt hot doggal és két itallal. Ott egy gin-tonic 6,5 euróba (körülbelül 2500 forint) került, de például a Rammstein fellépésén a magyar fővárosban – egy a koncertre készült repohárral – ez akár már 4200 forintot is kóstált.

