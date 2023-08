Ugyanez a tapasztalata az Autóvadászok vezetőjének. – Egyre gyakoribb elsősorban vidéken, hogy az udvaron, kertben félreállított, régebben használt autókat saját kulccsal ellopják csak azért, hogy addig menjenek vele, amíg az üzemanyag kitart. Aztán ott hagyják, ahol megálltak. Ugyanez igaz a parkolókban régebben leállított járművekre – mondta el a Magyar Nemzetnek Vezda László, a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület vezetője.

Hozzátette: most, hogy a Mol átvette a fémbegyűjtést, komoly változás várható a szétbontásra szánt lopott autóknál. Korábban is ellenőriznie kellett a fémátvevőnek a bevitt áru eredetét, ám várható, hogy ez tovább szigorodik a Molnál. Úgyhogy a fém miatt ellopott autók száma is nullához fog közeledni.

Még az alkatrészként hasznosított lopott autók esetében van némi tartalékuk a tolvajoknak, de az is minimális.

A szakportál az ORFK adatai alapján írja, hogy az elmúlt évtizedben a korábbi töredékére esett a lopásszám.

Míg 2007-ben még csak személyautóból 7584 darab ellopását jelentették be, majd többévnyi tartós csökkenés után 2010-re 5864-ra mérséklődött ez a szám. Ekkor két évig ismét növekedett, 6920-ig emelkedett vissza 2012-re, hogy aztán 2014 óta egyértelműen lefelé tartson a grafikon. A Vezess.hu elemzője szerint ez egy konkrét rendőri vezetőnek és a kilenc éve felállt csapatának a munkáját dicséri. Ez az egység számolta fel a tolvajok mögött álló háttérszervezeteket, nagyrészt nekik köszönhetők a kedvező folyamatok.

Két éve a személyautók lopásszáma évi 360-400 darab környékén stagnál, a 2023-as félévi adatból is ez várható 2023 egészére.

A márkák sorrendjében azonban évről évre találni változásokat. Az ORFK legfrissebb 20-as listáját megküldték a szakportálnak, az év első felében ezeknek a gyártóknak lopták a leginkább az autóit nálunk.

1. Opel 25 2. Suzuki 22 3. Ford 16 4. Volkswagen 14 5. Mercedes-Benz 12 6. Fiat 11 7. Audi 10 8. Renault 9 9-10. BMW 8 9-10. Peugeot 8 11. Seat 7 12-14. Škoda 6 12-14. Daewoo 6 12-14. Toyota 6 15-17. Mitsubishi 3 15-17. Nissan 3 15-17. Citroën 3 18-19. Honda 2 18-19. Kia 2 20. Chrysler 1

A lista eleje megegyezik a tavalyi egész éves sorrenddel, azonban az időarányos számokból az olvasható ki, hogy csökkent a listavezető Opelek lopása. A múlt év egészében 69 darabra adtak ki körözést, idén az első félévben 25-re, ami jó hír lehet az ország útjain legnagyobb mennyiségben futó márkát használó autósoknak. A Suzukinál nem látható ilyen változás.

Újdonság a BMW hátracsúszása a 2022-es ötödik helyről, a múlt évben huszonhárom darabot loptak a bajor prémiumgyártó autóiból, most feleannyi idő alatt nyolcat. Hátrébb került a tolvajok noteszében, így érdemben az ORFK listáján is a Škoda (a 12-ről a 8. helyre) és a Toyota (a 14-ről a 9. helyre), előrébb viszont a Fiat (a 6-ról a 10. helyre), az Audi (a 7-ről a 11. helyre) és a Peugeot (a 10-ről a 12. helyre) is.

Borítókép: Ezt a lopott Mercedest a határon állították meg a rendőrök (Fotó: Police.hu)