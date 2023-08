Zuhanórepülésben az RTL nézettsége

A mi kis falunk ismétlései is gyengébben szerepeltek az előző hetekhez képest, és a TV2-n újraindult Zsákbamacska-ismétlések már majdnem annyi nézőt vonzanak, mint az RTL sorozatának újrája. Ez pedig azt is jelenti, hogy a fiatalok körében is erősíteni tudott a TV2, mert a főműsoridőben mért közönségarányok így alakultak: TV2: 13,5 százalék, RTL: 11 százalék.

A múlt hetet egyébként a Duna Tv nyerte a tűzijáték közvetítésével: a teljes lakosság körében 954 672-en voltak kíváncsiak a látványosságra, ami az éppen tévét nézők 29,3 százaléka. A fiatalok közül 248 027-en nézték az ünnepi adást, a közönségarány itt 25 százalékos lett, azaz az éppen tévét nézők közül minden negyedik ember választotta a szórakozásnak ezt a formáját. A második helyet mindkét célcsoportban a Szerencsekerék szerezte meg, aminek szinte mindegyik adása az első tíz helyezett közé tudott kerülni a teljes lakosság és a fiatalok körében is.