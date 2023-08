Az RTL újabb sztárja mutatta meg, hogy semmit sem ér neki a hazája

Úgy látszik, a baloldal támadást indított kultúrfronton. A napokban Nagy Zsolt baloldali színművész intézett kirohanást a kormány ellen, saját hazáját becsmérelve:

„[…] Hogy hogy lopják és becstelenítik meg ezt az országot. Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem. […]”