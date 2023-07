Az RTL ünnepelt sztárja nagyon csúnyán beleállt Orbánba

Szóval Nagy Zsolt politikai hovatartozása nem volt ismeretlen Felhévizy előtt, ennek ellenére tetszett neki a színész alakítása a Mellékhatásban. Ezt hívják talán elfogadásnak, felülemelkedésnek, ami ismeretlen az önmagát haladó gondolkodásúnak mondó baloldalon.

Azért került ez a téma most napirendre, mert a héten végigfutott a baloldali médiában, hogy Nagy Zsolt interjút adott a Marie Claire-nek, ahol a balos kommentelők szerint nagyon keményen beolvasott Orbán Viktornak és a kormánynak. Lássuk csak, mit mondott a színész:

„[…] Hogy hogy lopják és becstelenítik meg ezt az országot. Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem. […]"

Nos, itt azért álljunk meg egy szóra.

Ha elfogadjuk azt, amit maga Nagy Zsolt nyilatkozott korábban, hogy bár alkoholizmussal küzd, de nagyon régóta egyetlen kortyot sem fogyasztott, akkor kijelenthetjük, hogy nem a pia beszélt belőle. Ami abból a szempontból rossz, hogy józanul beszélt zöldségeket.

A baloldali színész ugyanis erősen demagóg és általánosító szöveget nyomott, hiszen Felhévizy például pont az ellenkezőjét tapasztalta Tenerifén, mint amit Nagy Zsolt mondott. Az ott megismert emberek pont azt mondták, hogy Orbán Viktor remek munkát végez, bár Spanyolországban is így mennének a dolgok és ott is lenne egy ilyen remek vezető, mint a magyar miniszterelnök. Félix ezen tapasztalás után nem kürtölte tele a fél világot azzal, hogy mindenki imádja Orbán Viktort, mert elfogadja, hogy sokféle ember van. Nagy művész úr erre a felismerésre képtelen. Álomvilágban él, úgy, mint a komplett baloldal. Hiszen meg vannak róla győződve, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint az szűk közeg, amelyben ők mozognak. Legyen az a saját Facebook-oldaluk-, vagy akár egy szicíliai, illetve párizsi balos asztaltársaság.