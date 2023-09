Alaposan megizzadnak ma Gyurcsányék

Gyurcsány Ferenc Budapesten zárja a mostani hétvégét, meglepő helyről jelentkezett be. A bukott miniszterelnök ugyanis a semmiből, közösségimédia-oldalán adott hírt arról, hogy indul a Budapest félmaratonon. A közzétett képen már teljes sportfelszerelésben feszít párttársával, Varju Lászlóval együtt.

Ma egyébként a fővárosban jó idő lesz, amennyiben Gyurcsányék két órán belül teljesíteni tudták a távot, már be is érkeztek, és megúszták a hőséget napközben, de az bizonyos, hogy így is alaposan megizzadtak.

Feleségét hétvégén Kötcsén fotózták

Emlékezetes volt, hogy Dobrev Klárát tegnap a kötcsei polgári piknik helyszínén fotózták le, a kép ide kattintva megtekinthető.

A DK magyarázkodásra kényszerült, és rögzítették, hogy nem Orbán Viktor beszédét jött meghallgatni Dobrev, a politikus családjának nagyon közel van a nyaralója a Kötcsei Találkozóhoz (konkrétan telekszomszédok a Dobozy-kúriával).

A párt közlése szerint Gyurcsányék lényegében minden hétvégét Kötcsén töltenek, így került a polgári piknik közelébe az árnyékminiszterelnök.

Amennyiben a Gyurcsány család együtt töltötte a hétvégét, úgy a családfőnek vasárnap korán reggel vissza kellett indulnia Budapestre, hogy reggel rajtolni tudjon a félmaratonon.