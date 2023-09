Felfüggeszthetik az I. kerület baloldali polgármesterét

Tavaly szeptember óta speciális helyzet van a V. Naszályi Márta (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik–Várunk Egyesület) vezette I. kerületben, mert azt követően, hogy az időközi önkormányzati képviselő-választást Fazekas Csilla (Fidesz–KDNP) megnyerte, a jobboldal többségbe került a képviselő-testületben – emlékeztetett a Böröcz László.

A kormánypárti politikus szerint azóta

mintegy harminc olyan testületi határozat született, amelyet a polgármester szándékosan nem hajt végre, és hatalmával visszaélve nem írja alá a demokratikusan megválasztott képviselő-testület többsége által meghozott döntéseket.

Emiatt nem jutnak a kerületben élő családok, idősek és fiatalok önkormányzati támogatásokhoz, meghiúsult például a szeptemberi tanszertámogatás, a kerület idős lakosai pedig 17 ezer forinttól esnek el, amit az idősek október elsejei világnapja alkalmából terveztek kiosztani – hangsúlyozta.

Böröcz László közölte: a testület csütörtöki ülésére ezért egy olyan előterjesztést nyújtanak be, amely felsorolja az eddig végre nem hajtott döntéseket és tizenöt napos határidőt ad a polgármesternek, hogy ezeket aláírja, végrehajtsa.

A határidő letelte után a testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján fegyelmi eljárást kezdeményez, ezalatt Böröcz László szerint a polgármesteri tisztségéből akár fel is függeszthető, az eljárás végén pedig fegyelmit, illetve fizetésmegvonást kaphat, legvégső esetben pedig akár közigazgatási bírósági per is lehet az ügyből.