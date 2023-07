Számos kérdést vet fel a Vérmező felújítása

Elkészült az I. kerületben található Vérmező park felújításának első üteme. A terület a fővároshoz tartozik, mégis a Budavári Önkormányzat biztosított hozzá kétszázmillió forintot. Az I. kerületi Fidesz tételest elszámolást vár V. Naszályi Márta baloldali polgármestertől, aki egyelőre nem hajlandó információt adni a kerületben élőknek.

Fazekas Csilla (Fotó: Facebook)

– Az I. kerület még tavaly döntött kétszázmilliós, vissza nem térítendő támogatásról. A felújítás első ütemében a Szitakötő játszótér gumiburkolatának felújítása, részleges gyepesítés valósult meg, továbbá új szemétgyűjtőket és padokat helyeztek ki hatvanmillió forintból. Amellett, hogy a Vérmező fejlesztését nagyon fontosnak és szükségesnek tartjuk, látva a problémákat és az ad hoc megoldásokat, kérdésekkel fordultunk V. Naszályi Mártához. A környékbeliek közül sokan felvetették, hogy mi értelme volt annak, hogy a meglévő szemeteseket felújították, majd néhány nap múlva lecserélték, és ez mekkora költséget jelentett. Az újonnan kihelyezett padok és hulladékgyűjtők számát is sokan keveslik a korábbiakhoz képest. Tételesen szeretnénk látni a számokat – mondta a Magyar Nemzetnek Fazekas Csilla fideszes önkormányzati képviselő.

Mint rámutatott, a polgármester mindezt azzal indokolja, hogy folyamatban van az első ütem zárása, és amíg ez nem történik meg, addig nem ad ki információt a felújítás pontos költségeiről. A kormánypárt nem ért ezzel egyet, hiszen a befejezett munkálatoknak pontosan tudni kellene a költségét.

Fazekas Csilla már két hónappal ezelőtt érdeklődő levelet írt V. Naszályi Mártának (Párbeszéd–Zöldek) a park felújításával kapcsolatban, hiszen az sem világos, hogy a Radó Dezső Tervben feltüntetett Vérmező felújításában milyen szerepet vállal a Karácsony Gergely főpolgármester által irányított főváros. Ugyanis a terület a fővárosé, a felújítási költségeket is nekik kellett volna állni, továbbá a karbantartást is a fővárosnak kell végeznie. A fideszes politikus szerint átláthatóbb lenne a felújítás, ha a Vérmező az I. kerülethez tartozna.

– Részt vettem a közösségi tervezés folyamataiban, legtöbben a közvilágítás fejlesztését szorgalmazták, ez az I. kerületi önkormányzat döntése alapján részét is képezi a második ütemben tervezett munkálatoknak, ahogy egy futókör kialakítása is. Nem tudni, hogy a kerület által odaítélt forráson felül a főváros hozzájárul-e a felújítás költségeihez. Erre is várjuk a választ polgármester-asszonytól – tette hozzá a képviselő.

Fazekas Csilla azt is fontos kérdésnek tartja, hogy a főváros a továbbiakban megfelelően gondozza a zöldfelületeket, rendszeresen szállítsák el a szemetet, azaz fenntartható fejlesztés valósuljon meg.

A főváros az utóbbi években egyre kevesebb forrást biztosít az első kerületi parkok, utcák tisztán tartására. Ez jól látszik a közterületek állapotán is. A kerületi polgármester azonban mégsem lép fel pártbeli szövetségesével, Karácsony Gergellyel szemben.

Borítókép: V. Naszályi Márta a Fővárosi Közgyűlés ülésén. (Fotó: Bach Máté)