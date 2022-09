Fazekas Csilla: „Nem igaz, hogy a jobboldal számára elveszett volna Budapest”

– Gratulálunk a vasárnapi időközi önkormányzati választáson aratott győzelméhez. Egyenesen a karmelita kolostorból érkezett, megvolt a szelfi Orbán Viktorral?

– Köszönöm szépen! Igen, onnan jöttem, a miniszterelnök úr is gratulált, nagyon megtisztelő volt.

– Ilyen fontos a Fidesznek ez az I. kerületi győzelem?

Az I. kerület egy szimbolikus hely. A főváros és szerintem Magyarország legszebb területe. Az eddigi időköziek­hez képest nagyon magas részvétel mellett sikerült fölénybe kerülnie a polgári jobboldalnak, ami szerintem nagyon nagy teljesítmény, tekintve, hogy a baloldal összes ismert politikusát hadba küldte a kampányban. Valódi csatatérré vált a választókerület, Karácsony Gergely, Dobrev Klára, Kunhalmi Ágnes egyaránt felvonultak a momentumos jelölt mellett. Megdőlt az egyik baloldali toposz, hogy számunkra Budapest elveszett. A másik baloldali toposz, hogy a mi oldalunkon kevesebb a fiatal. Ez nem igaz! Akik nekem segítettek – az egyik legjobb csapat volt, nagyon sokat köszönhetek nekik – 20–30 éves jobboldali fiatalok, akikre lehet támaszkodni a jövőbeli építkezésnél is.

– Konstruktív ellenzéki munkára készülnek? Mit gondol Fürjes Balázs mai kijelentéséről, amely szerint le kellene mondania V. Naszályi Márta baloldali polgármesternek a vasárnapi eredmény miatt?

– Erre a polgármester asszonynak kell válaszolnia, Fürjes Balázs ezt a felszólítást neki címezte. Én azt gondolom, hogy most nem pozíciókról kell beszélnünk, hanem arról, hogy valóban elinduljon a munka az első kerületben. Ez a választás is azt mutatta meg, hogy az emberek felismerték; az elmúlt három évben kommunikációs és látszatpolitizálás zajlott a kerületben, de semmilyen nagyobb fejlesztés nem valósult meg. Például ami jellemzően zavarja az itt élőket, az a köztisztaság romlása, ez egyébként egész Budapestre jellemző, mióta a baloldal átvette a város vezetését.

– Gelencsér Ferenc, a körzet előző képviselője a Vérmező rehabilitáció­ja mellett kardoskodott, gyakorlatilag ez volt az egyetlen konkrét ügy, amit fel tudott mutatni 2019 óta. Ön is átalakítaná a választókerületéhez tartozó területet?

A Vérmező fejlesztése és felújítása nagyon fontos, sok I. kerületi lakos használja. Szerintem ennek a munkának nem „ráncfelvarrásnak” kell lennie. A baloldali városvezetés Vérmező-projektje több sebből vérzik. Az a koncepciótlanság, ami ezt az egészet jellemezte – gondolok itt arra például, hogy nyáron az Attila út mentén kiszedtek bokrokat, helyükre virágot ültettek, ami a melegben persze pár hét alatt elszáradt – arra mutat rá, hogy nincs meg a terv szerinti átgondoltság. Fontos rögzíteni, hogy a terület a főváros tulajdona. Tehát valójában a főváros dolga lenne, hogy felújítsa, most a kerület ad pénzt erre, kétszázmillió forintot. Ezt is meg kell vizsgálni. A prioritások is kérdésesek. Első körben fontos lenne például a közvilágítást megoldani vagy az ivókutakat rendbe tenni. Az utcabútorok, a kukák, padok ezt követően jöhetnének.

– Meséljen kicsit önmagáról! Az ellenzéki sajtó úgy hivatkozott önre, mint Böröcz László munkatársa, ezzel próbálták ellensúlyozni, hogy a baloldal az előző képviselő titkárnőjét indította a körzetben. Ön mivel foglalkozott ezelőtt?

– 2014 óta dolgozom Böröcz Lászlóval, a Fidelitas irodavezetője voltam sokáig. Emellett több civil szervezet munkájában is részt vettem. Ezek között van a Budai Polgári Közösség is, amivel immáron több mint egy éve szervezünk rendszeresen programokat az itt élőknek. Többféle dologra kell gondolni, minden korosztályt próbálunk megszólítani, van például tartásjavító torna, angol és német társalgó klub, színjátszó és versmondó kör. Alapvetően programszervezéssel foglalkozom, de például Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjjal voltam kinn két évet Bécsben is, ahol magyaroknak segítettem a közösségszervezésben. Az embereknek arra van szükségük, hogy meghallgassuk őket, beszélgessünk velük, megismerjenek személyesen, és próbáljunk a problémáikra megoldást találni.

– Érthetően az most a kormánypárti kommunikáció, hogy a jobboldal újra átvette a kerület vezetését. Nem túlzás ez kicsit? A képviselő-testületben most két volt jobbikos képviselővel tudják leszavazni V. Naszályi Mártát.

Több olyan kérdés volt az utóbbi időben, ahol a két volt jobbikos képviselő nem támogatta a baloldali előterjesztéseket. Abban bízom, hogy fogunk tudni együttműködni, és a kerületben élők érdekében olyan döntéseket hozni, melyek mentén megvalósulhatnak azok a terveink, amiktől az itt élőknek csak jobb lehet.

– Akkor tehát az Átrium magánszínházat nem fogja 35 millió forinttal támogatni a kerület?

– Nem. Ellenben a kerületi kultúrán bőven lehet mit javítani. Mi a Budai Polgári Szalonban olyan programokat is megvalósítunk, amik régen, az előző fideszes városvezetés alatt nagyon népszerűek voltak. Például Márai Sándorhoz kapcsolódóan, aki Krisztinavárosban élt, és mindig telt házasok voltak a Márai-estek Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész előadásában. Ez teljesen kikopott a kerületből az utóbbi években. A körzetemben lévő Várnegyed Galériában is sokkal ritkábban vannak programok, ahogyan a Jókai Anna Szalonban is. Jókai Anna hagyatékát át is vitték a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Az I. kerület, ami természeti, építészeti és kulturális értékekben is nagyon gazdag, sokat vesztett 2019 óta, azon fogunk dolgozni, hogy ez megváltozzon.