„Van keresnivalója a jobboldalnak Budapesten!”

– Ilyen fontos a Fidesznek ez az I. kerületi győzelem?

– Az I. kerület egy szimbolikus hely. A főváros és szerintem Magyarország legszebb területe. Az eddigi időköziekhez képest nagyon magas részvétel mellett sikerült fölénybe kerülnie a polgári jobboldalnak, ami szerintem nagyon nagy teljesítmény, tekintve, hogy a baloldal az összes ismert politikusát hadba küldte a kampányban. Valódi csatatérré vált a választókerület,

Karácsony Gergely, Dobrev Klára, Kunhalmi Ágnes egyaránt felvonultak a momentumos jelölt mellett. Megdőlt az egyik baloldali toposz, hogy számunkra Budapest elveszett.

A másik baloldali toposz, hogy a mi oldalunkon kevesebb a fiatal. Ez nem igaz! Akik nekem segítettek – az egyik legjobb csapat volt, nagyon sokat köszönhetek nekik – 20-30 éves jobboldali fiatalok, akikre lehet támaszkodni a jövőbeli építkezésnél is.

[...]

– Akkor tehát az Átrium magánszínházat nem fogja 35 millió forinttal támogatni a kerület?

– Nem. Ellenben a kerületi kultúrán bőven lehet mit javítani. Mi a Budai Polgári Szalonban olyan programokat is megvalósítunk, amik régen, az előző fideszes városvezetés alatt nagyon népszerűek voltak. Például Márai Sándorhoz kapcsolódóan, aki Krisztinavárosban élt, és mindig telt házasok voltak a Márai-estek Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész előadásában. Ez teljesen kikopott a kerületből az utóbbi években.

A körzetemben lévő Várnegyed Galériában is sokkal ritkábban vannak programok, ahogyan a Jókai Anna Szalonban is. Jókai Anna hagyatékát át is vitték a Petőfi Irodalmi Múzeumba.

Az I. kerület, ami természeti, építészeti és kulturális értékekben is nagyon gazdag, sokat vesztett 2019 óta, azon fogunk dolgozni, hogy ez megváltozzon.

(...)

A teljes interjút a Magyar Nemzet holnapi lapszámában olvashatják!

Borítókép: Fazekas Csilla (Fotó: Teknős Miklós)