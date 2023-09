Hatással vagyunk a családpolitika alakulására

– A budapesti demográfiai csúcs korunk egyik legfontosabb problémáját, a népesség kérdését járja körül. Ilyenkor a téma kutatói, a témával foglalkozó szervezetek szakemberei és nem utolsósorban a demográfia kérdését fontosnak tartó nemzetek képviselői, miniszterei és államtitkárai érkeznek Budapestre. Számos kontinensről jönnek vendégek – nyilatkozta lapunknak a csütörtökön kezdődő csúcstalálkozóról Hornung Ágnes családügyi államtitkár.

A rendezvény azért is rendkívül jelentőségű, mivel nagyszerű lehetőséget kínál az együtt gondolkodásra, a közös eszmecserére. Mint fogalmazott, a meghívott nemzetek, ahogy a föld összes országa, ha eltérő mértékben is, de mind érintett a demográfiai kihívásokban, ezért is lesz fontos az eszmecsere. Az immár hagyománnyá vált budapesti fórumon a XXI. század olyan fontos kérdéseiről lesz szó, hogy miként őrizzük meg a nemzeteinket, és minél többen gondolkodunk erről, annál jobb válaszokat adhatunk. Hornung Ágnes úgy véli, az elhangzottak hatással lehetnek az országok családpolitikájának alakulására. A magyar kormány bemutatja az eddig elért eredményeket, miközben nyitott más országok ötleteinek befogadására is.

– Egymástól tanulni mindig hasznos – tette hozzá az államtitkár.

A kormány politikájáról azt mondta: 2010 óta Magyarországon a családpolitikában Európa legösszetettebb támogatási és intézkedési rendszerét dolgozták ki. – Célunk, hogy minden erőnkkel segítsük a boldogulását azoknak, akik családban szeretnének élni. Ennek kiemelt eleme a kiszámíthatóság. A családpolitika ugyanis akkor lehet eredményes, ha hosszú távon képes segítséget nyújtani. Azt viszont továbbra is hangsúlyoznunk kell, hogy több más országtól eltérően Magyarország továbbra sem a migrációban látja a demográfiai problémák megoldását. Úgy hisszük, hogy a népességszám megtartását és növelését a családok támogatásán keresztül kell megvalósítani: a családok számára kedvező környezet megteremtésére van szükség ahhoz, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen. Ehhez az elhatározásunkhoz pedig a jövőben is ragaszkodni fogunk – rögzítette Hornung Ágnes.

A családügyi államtitkár Csák János miniszterrel, valamint európai, ázsiai, dél-amerikai és afrikai országok képviselőivel közösen fog szerepelni egy panelbeszélgetésen. – Nagyon izgalmas beszélgetésre számítok, sok érdekes ötlettel és tapasztalattal, hiszen nagyon eltérő adottságú országokból érkeznek a vendégeink – jelezte ezzel kapcsolatosan Hornung Ágnes.

– A kerekasztal-beszélgetés pénteken, a nap elején lesz, egyik témája pedig az állam szerepe a demográfiai folyamatokban – tudtuk meg. – Megvitatjuk a jó gyakorlatokat arról, hogy milyen eszközei, hatékony családtámogatási lehetőségei vannak a kormányzatnak ahhoz, hogy a népességszámot megőrizze vagy tovább növelje. Mi idehaza úgy gondoljuk, erős nemzetként a legfontosabb feladatunk, hogy az értékeinket, a kultúránkat megőrizzük és továbbadjuk a gyermekeinknek, ez a családok legfontosabb szerepe. Ebben pedig fontos részt kell vállalnia az államnak is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mások miként vélekednek erről – fejtette ki Hornung Ágnes.

A miniszteri panelbeszélgetést a magyar családügyi államtitkár fogja moderálni. A résztvevők Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Darija Kiszics Tepavcsevics, Szerbia családügyi minisztere, Janez Cigler Kralj volt szlovén családügyi miniszter, Balajeva Aida Galimova, Kazahsztán kulturális és információs minisztere, Mahinur Özdemir Göktas, Törökország család- és szociálisügyi minisztere, valamint Katar, Marokkó és Bahrein családügyi miniszterei lesznek.

Eljön-e Elon Musk? Nyitott kérdés maradt, hogy a világ leggazdagabb embereként számon tartott amerikai milliárdos, a Tesla és az X közösségi oldal (volt Twitter) tulajdonosa részt vesz-e a demográfiai csúcson. Emlékezetes, Elon Muskot pár hete az X-en hívta meg Budapestre Novák Katalin köztársasági elnök, aki egyébként korábbi családügyi államtitkárként az V. Budapesti demográfiai csúcs fővédnöke. A világ leggazdagabb embere a magyar miniszterelnök Tu­cker Carlsonnal készül interjújához szólt hozzá, azzal a felütéssel, hogy Magyarország nagy erőket fordít arra, hogy a demográfiai katasztrófát, a népességfogyást megállítsa. Korábban egyébként maga Elon Musk is beszélt arról, hogy ez az USA-ban és a világ egészében is fontos lenne, szerinte a népesség összeomlása nagyobb probléma, mint ahogy azt a legtöbben gondolják.

