Kiakadtak a lakók, kivágják Miskolc legöregebb fáját

Felháborodtak a miskolciak, miután valaki felvetette az egyik közösségimédia-csoportban, hogy Miskolcon a Balázs Győző Líceumnál álló kanadai nyárfát ki fogják vágni szeptember 8-án – írja a Boon.

„Minket csak kész tények elé állítottak, senki nem kérdezett meg minket” – idézték a miskolci lakos szavait, aki írt arról is, hogy szerinte a fa egészséges, és a lakók is megbecsülik, valamint senkit nem zavar. „Túlzás nélkül a fa a környék legöregebb fája és az utca ékessége” – fűzte hozzá.

A portál tehát megkereste a Balázs Győző Líceumot az ügyben, amely őket arról tájékoztatta, hogy a fa állami tulajdonban van.

„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rendelte el a fa kivágását, mert elöregedett és kezelhetetlenné vált” – részletezték.

Beszámoltak arról is, hogy a kivágást megelőzően különböző vizsgálatoknak is alávetették a fát, amelyek arra vezettek, hogy a biztonság érdekében muszáj kivágniuk, ugyanis a viharok miatt már több faág is leszakadt, ami többek között a gyermekekre is veszélyes lehet.

Forrás: Facebook/Boon

Megerősítették azt is, hogy pénteken valóban kivágják a kanadai nyárfát.