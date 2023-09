Nyolc kilométer hetven perc alatt, ugyanazon az útvonalon öt és fél kilométer negyvenöt perc – ezt eredményezte a II. kerületi polgármester által hozott forgalomkorlátozás, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette a budai agglomerációból a fővárosba tartók utazását.

Őrsi Gergely ugyanis az elmúlt hónapokban több felvonásban zárt le mellékutcákat a városon kívülről érkezők elől azzal az indokkal, hogy az átmenő forgalom zavarja az ott élők nyugalmát.

A döntés „sikere” magáért beszél, a Budapestre közlekedők többszörös menetidővel kénytelenek számolni, a gyerekek nem jutnak el időben az iskolákba, miként a falvakban élő, de Budapesten dolgozó pedagógusok, egészségügyi dolgozók sem. Arról nem is beszélve, hogy

komoly gondot okozhat a közlekedés a mentőknek és tűzoltóknak is, hiszen a legközelebbi kórházig való eljutás menetideje jelenleg a két órát is elérheti.

A helyzet a fővárostól mintegy tíz kilométerre fekvő Nagykovácsiban a legrosszabb, a település ugyanis zsákfalu, az ottaniaknak egyetlen esélyük a gyorsabb haladásra az Őrsi Gergely által most lezárt mellékutcákon való áthaladás volt. Most a reggeli dugó a falu határánál kezdődik, és tart kilométereken át, Budapestig, majd azon belül is. A település polgármestere a szomszéd falu, Remeteszőlős polgármesterével együtt már a nyáron egyeztetésre hívta Őrsit, hogy az iskolakezdésre megoldást találjanak arra, hogy mindenki időben eljusson a munkahelyére. Szó volt a falvakban élőket a városba szállító iskolabusz bevezetéséről is, ám feltehetően az ötletgazdák is rájöttek, hogy a terv okafogyott, miután egy sávon lehet eljutni Budapestre.

Ugyanezért a települések és Hűvösvölgy között közlekedő BKV-busz is csak áll a dugóban, menetideje húsz perc helyett meghaladhatja az egy órát is.

Ennek eredménye az lett, hogy a II. kerület vezetése Nagykovácsinak nem, de az ugyanazon az úton közlekedő remeteszőlősieknek adott kedvezményeket. Így szeptember közepétől bizonyos II. kerületi mellékutcáknál feloldják a reggel héttől kilencig tartó forgalmi korlátozást azoknál, akik a Pesthidegkút területén lévő önkormányzati fenntartású bölcsődébe és óvodába, illetve állami és egyházi fenntartású általános iskola alsó tagozatára szállítják gyermeküket.

Egészségügyi dolgozókra, pedagógusokra a „kedvezmény” nem terjed ki.

Mindezzel persze a brutális menetidő csak egyesek esetében csökkenhet majd, a Hűvösvölgyi úton közlekedők számára továbbra is sokkal több idő lesz eljutni az iskolákba, munkahelyekre, nem beszélve azokról, akiknek Pesten van dolguk, nekik már Karácsony Gergely főpolgármester „közlekedésfejlesztéseivel” is meg kell küzdeniük.

Portálunk kereste Őrsi Gergelyt, hogy reagáljon a kialakult helyzetre. Amint kérdéseinkre választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)