Vajon mi az, amire Brüsszel és a Soros-hálózat is sok százmilliót hajlandó áldozni?

Az LMBTQ-propagandára bőven van pénze az Európai Bizottságnak. A Polgárok, esélyegyenlőség, jogok és értékek program (CERV) keretében az úgynevezett befogadó terek kialakítására kiírt pályázatban már közel 70 millió forintot ítéltek oda néhány Magyarországon tevékenykedő NGO-nak a 2022. február 21. és 2024. január 31. közti időszakra. A program koordinátora a Soros-pénzekből az elmúlt években vastagon kistafírozott Amnesty International Magyarország, amely egyedül 75,7 ezer eurót (mai árfolyamon 29,4 millió forintot) költhet el genderérzékenyítésre. A jogvédő NGO mellett három melegszervezet is tízmilliós összegeket kapott Brüsszelből erre a projektre: a Háttér Társaság 18,4 millió, a Labrisz Leszbikus Egyesület 12,5 millió, a Szivárvány Misszió Alapítvány pedig 8,4 millió forint fölött diszponálhat.

Átnevelés Amnesty módra

A program ismertetője szerint például mérsékelni akarják az LMBTQ-embereket érő zaklatást és a hátrányos megkülönböztetésüket a magyar iskolákban és munkahelyeken. Ezt az emberi jogi oktatással és alternatív tanulási utak elterjesztésével kívánják elérni, de az érzékenyítés tervezett menetébe az is beletartozik, hogy a diákokat rádöbbentik a melegek iránti, állítólagosan „ellenséges” attitűdjeikre, majd az NGO-k narratívájára igyekeznek kicserélni az „előítéleteket”.

Mindehhez speciális oktatási anyagokat is alkalmaznak.

A balliberális NGO-k – köztük a Soros György által pénzelt jogvédő szervezetek – tevékenységének egyik központi eleme az LMBTQ-lobbi, s csak az elmúlt néhány évet nézve is nehéz összeszedni az összes ilyen témájú akcióikat. Várhatóan továbbra is hasonló számban születnek majd efféle kezdeményezések, azzal a különbséggel, hogy míg a múltban jellemzően a tőzsdespekuláns hálózata pénzelte ezeket a LMBTQ-s programokat, a jövőben Brüsszel állja a cechet. Keret pedig bőven lesz a genderérzékenyítésre, hiszen csak a CERV keretében több mint négymilliárd forintnyi támogatásban részesülhetnek a magyarországi pályázók.

Genderalapú viselkedési kódex pedagógusoknak

A már említett Amnesty – amely tevékenyen részt vett az idei pécsi pride-felvonulás megszervezésében – 2020-ban például 25 ezer dollárt, vagyis mai árfolyamon több mint kilencmillió forintot kapott Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól (OSF).

A jelenleg a CERV-program keretében dotált Háttér Társaság még ennél is sokkal több pénzhez jutott Soroséktól. Az elmúlt néhány év során 50 millió forintot is meghaladó összegek folytak be hozzájuk az OSF-től, s a 2016 és 2021 közti időszakban olyan esztendő is volt, amikor 90 ezer dollárt, vagyis jóval 30 millió forint feletti summát könyvelhettek el. A lobbiszervezet rendszeresen szervez szivárványos tematikájú eseményeket, programokat, s azt is a céljaik között sorolják fel, hogy az iskolák befogadóbbá váljanak az LMBTQ-témák iránt.

Még egy kiadványt is készítettek, amelyben leírják, hogy a pedagógusoknak szerintük miként kell viselkedniük az „inkluzív” oktatás megteremtése érdekében.

Több másik jelentős, Soros-közeli jogvédő szervezet tevékenységében is folyamatosan feltűnnek LMBTQ-tartalmú programok. A Transparency International Magyarország – amely 2017 és 2021 között 98 millió forintnyi dollárt kapott az OSF-től – tavaly például a Sziget fesztiválon igyekezett genderperspektívából érzékenyíteni a fiatalokat. Nem idegenek az ilyen akciók a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezettől sem, amely ugyancsak a tőzsdespekuláns hálózata által hazánkban alkalmazott befolyásgyakorlás főbb eszközei közé tartozik.

Szivárványos gyermeknap

A 2020-as beszámolójuk szerint a Nyílt Társadalom Alapítványok 103 millió forinttal támogatták a TASZ-t, 2021-ben pedig ennél is nagyobb összeget, 75 ezer dollárt – mai árfolyamon közel 265 millió forintot – kaptak az OSF-től. A jogvédő szervezet a kisgyermekek érzékenyítésére is kiemelt figyelmet szentel. Idén például részt vettek a pécsi Nyitott szabad boldog nap – Gyermeknap az Amnestyvel és barátainkkal című, szivárványos tematikát is megjelenítő eseményen, amelyen óvodásoktól és iskoláskorú gyermekektől vártak olyan pályaműveket, amelyek „nyitott, szabad és boldog környezetet” jelenítenek meg.

A TASZ korábban több alkalommal támadta a gyermekvédelmi törvényt is.

A Emberség Erejével Alapítvány ugyancsak rendszeresen képvisel LMBTQ-s ügyeket: idén júliusban például kiálltak a hagyományos családmodelltől eltérő genderképregény, a Heartstopper mellett. A Facebook-oldalukon „rettentő kedvesen illusztráltnak”, a „kamasz életérzést tökéletesen eltalálónak” nevezték a sorozatot, amelynek egyik része két középiskolás fiú szerelmét mutatja be. A pécsi szervezet elképesztő összegeket – 836 millió forintnyi dollárt – kapott az OSF-től a 2017 és 2021 közti időszakban.

A szegedi Motiváció Műhely szintén az LMBTQ-lobbi támogatójának számít. Amellett, hogy már a középiskoláknak is szerveztek érzékenyítő kurzust, a gyermekvédelmi népszavazás ellen is felszólaltak, érvénytelen szavazásra buzdítva. 2016 és 2021 között 180 millió forintnyi Soros-támogatáshoz jutottak a Nyílt Társadalom Alapítványoktól.

Borítókép: Soros-dollár (Fotó: Mirkó István)