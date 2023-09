Vasárnap készüljünk viharos időjárásra

Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap észak felől hajnalban, reggel hidegfront érkezik, több helyen (leginkább a középső és keleti országrészben) intenzív csapadékkal, záporral, elszórtan zivatarral. A front dél, délkelet felé kora délutánra elhagyja az országot, de ezzel egyidőben északkeleten (Borsod, Szabolcs, Heves) újabb hullámban várható intenzívebb zivatarok kialakulása, melyek délután, este dél felé az Alföldön fejlődnek tovább. Zivatarban helyenként rövid idő alatt 20 mm-t meghaladó csapadék, 60-80 kilométer per ósrás szél, jégeső is várható. Elvétve a Dunántúlon, főként az Alpokalján is kialakulhatnak zivatarok.

Borítókép: Vasárnap senki se hagyja otthon az esernyőt vagy az esőkabátot (Fotó: Ujvári Sándor)