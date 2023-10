Dömötör Csaba: Ha sokan leszünk, minden brüsszeli irodában meghallják majd a hangunkat

– Többes válságok időszakába léptünk, gazdasági bajok keverednek biztonsági kockázatokkal. A kormány azt szeretné elkerülni, hogy a fejünk felett hozzanak döntéseket rólunk – nyilatkozta a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Dömötör Csaba az új nemzeti konzultációval kapcsolatosan. Mint azt megírtuk, pénteken Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, hogy újra nemzeti konzultációt indít a kormány, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára most jelezte azt is, hogy már formálódnak a kérdések, most véglegesíti őket a kormány.

A témakörökkel kapcsolatban Dömötör Csaba felsorolta: Brüsszelben az orosz–ukrán háború finanszírozását várják el tőlünk, hogy erre adjunk több pénzt; az új migrációs csomagról már döntöttek, hiába tiltakozott Magyarország, így ez a két téma biztosan szerepelni fog a konzultációban.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a kamattámogatás, extraprofitadó, rezsicsökkentés eltörlését kéri Brüsszel, ezzel párhuzamosan pedig többletforrás befizetését is kérik, úgy, hogy mi még nem kaptunk pénzt tőlük.

– Ha sokan leszünk, akkor miden brüsszeli irodában meghallják majd a hangunkat – vélekedett Dömötör Csaba.

Az államtitkár tapasztalatai szerint számít a brüsszeli vitákban, ha a kormány álláspontját adott esetben több mint egymillió magyar ember erősíti meg.

Mi Európa érdeke?

Dömötör Csaba elmondta azt is, hogy amit most tesz az unió, az sem Magyarországnak, sem Európának nem jó: beletolnák Európát a háborúba, rontják a kontinens versenyképességét, és éppen betonba öntik a hanyatlást.

Az államtitkár jelezte, hogy postai úton, és interneten is ki lehet majd tölteni ezt a konzultációt is. Jó pár hétig tart majd ezúttal is, hogy mindenki megkapja az íveket, és hagynak időt arra is, hogy visszaküldjék a magyar emberek a kitöltött konzultációt.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)