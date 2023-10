Élete utolsó programjaihoz kér segítséget egy 21 éves magyar lány

– A debreceni Csire Zsuzsi tízéves korában súlyos, vírusos eredetű szívizomgyulladást kapott. Több mint fél évig feküdt a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (szívkórház) intenzív osztályán, ahol szíve működésképtelenné vált. Egyetlen esélye a szívtranszplantáció maradt. Úgy tűnt, minden jóra fordul és visszakapja életét, amikor 2013-ban sikeresen átesett a műtéten. Ám kiderült, immunrendszere ellenanyagokat termelt az új szív ellen, a gyógyszerek sem segítettek, és többszöri akut kilökődési reakciók jelentkeztek – osztotta meg a történetet a Civishír.hu.

Csire Zsuzsi (Forrás: Facebook)

A debreceni portálon azt írják: A helyi lány minden évben hónapokat töltött szívkórházban, és egyedülálló édesanyja végig mellette volt, ápolta, gondozta. A lehetőségekhez képest testvére és rokonai is meglátogatták, sokan a család mellé álltak az évek alatt.

Zsuzsi az intenzív osztályon fekve is tanult, alkalmi munkákból élő édesanyjával együtt készült a vizsgákra. Két évvel ezelőtt újabb szörnyű hírt kapott a család: végleges kilökődési folyamat indult be Zsuzsi szervezetében; a koszorúerek elzáródtak, egyre gyengült a szíve.

A doktorok egy nemzetközi orvosbizottsággal közösen meghozták az életmentő döntést, így a lány 2021 novemberében átesett második szívátültetésén. A transzplantáció után sok, váratlan és életveszélyes szövődmény lépett fel. Zsuzsi kétoldali tüdőgyulladást kapott, veséjét hónapokig kellett dializálni, majd agyi trombózisok, ödémák, bevérzések léptek fel. A koronavírussal is megküzdött.

De Zsuzsi élni akart, javult az állapota, és a műtét után öt hónappal hazaengedték.

Zsuzsi ezután sikeresen leérettségizett, folyamatosan javult az állapota, így barátjával kirándulhatott, sportolhatott, bálba mehetett és még szórakozni is eljutott kortársaival.

A nyomasztó éveket megpróbálta elfelejteni, új célokat tűzött ki maga elé. Ám öröme nem tarthatott sokáig: kezelőorvosai közölték, szíve menthetetlen. Ismét beindult a végleges és visszafordíthatatlan kilökődési reakció. Az immunellenanyagok elkezdték elzárni a koszorúereket. Most már nem lehet megállítani, csak lassítani a szörnyű folyamatot, hiszen harmadik transzplantációra nincs lehetősége.

Zsuzsi szíve talán csak néhány hónapig, jobb esetben pár évig fog dobogni. A család teljesen összetört. Szeretnék, ha minél több élményt nyújthatnának szerettüknek – amíg van erre idő.

Zsuzsi megírta bakancslistáját, ám a család nehéz anyagi helyzetben van, az édesanya egy masszázsszalonban dolgozik, amikor Zsuzsi jól van, de a bevétel jelentős része elmegy a gyógyszerekre. Mostantól a családi kasszából kell fizetni a lány tb-jét is, mivel idén nem tud továbbtanulni felsőoktatási intézményben. A vizsgálatok jelentős részét Budapesten végzik el, így az utazás is súlyos terhet ró a szerettekre, nem is beszélve arról, hogy ha kórházba kerül, édesanyja szállását, ellátását, otthoni rezsijét is ki kell fizetni.

A család ezért gyűjtést indított, az ITT találhatóak azok az adatok, amik a segítségnyújtáshoz szükségesek.