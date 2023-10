Ezek lesznek a nemzeti konzultáció gazdasági témájú kérdései

Az új nemzeti konzultációban három olyan gazdasági témájú kérdés is lesz, amelyekben Brüsszel megtámadta Magyarországot, és rá akarja kényszeríteni saját akaratát – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő egy videóban, mely Magyarország kormányának Facebook-oldalán jelent meg. A kormányszóvivő szerint ezek olyan kérdések, amelyek jelentősen meghatározzák a magyar gazdaságot és a magyar családok mindennapjait is.

– Brüsszel azt akarja elérni, hogy eltöröljék a rezsicsökkentést, a kamatstopot és az extraprofitadót. Az Európai Bizottság írásos állásfoglalásában kijelentette, hogy az energiatámogatási intézkedéseket, azaz a rezsicsökkentést fokozatosan meg kell szüntetni

– emlékeztetett Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette, azt a rezsitámogatást akarják eltörölni, amelynek köszönhetően az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági gáz és áram ára, havonta átlagosan 181 ezer forinttal csökkenti energiaszámláit. Arról is megkérdezik a magyar embereket, hogy mit gondolnak arról: Brüsszel a kamatstopot is el akarja törölni – egészítette ki. Ez egy olyan intézkedés, amely háromszázezer családot és közel harmincezer vállalkozást véd a háború miatt megemelkedett banki kamatoktól.

A kormányszóvivő úgy folytatta, emellett arról is megkérdezik a magyarokat, hogy mit gondolnak Brüsszel azon tervéről, amellyel megszüntetné a hazai extraprofitadót is. Ezt a kormány azokra a nagyvállalatokra vetette ki, amelyek a járvány és a háborús válság idején jelentős extraprofitot halmoztak fel. – Hamarosan jön tehát a nemzeti konzultáció, mindenki elmondhatja a véleményét a mostani brüsszeli vezetés politikájáról. Nemcsak a háborúról és a migrációról, hanem gazdasági kérdésekben is – mondta Szentkirályi Alexandra.