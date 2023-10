Mi mondjuk meg, ki jön Magyarországra

– Amikor 2015-ben azt mondtuk, hogy a migráció rossz dolog, akkor éppen csak meg nem feszítettek bennünket – emlékeztetett a kormányfő. Hozzátette: ma majdnem minden ország ugyanezt képviseli, ezt a csatát megnyertük. Mint mondta, a migránsoknak kívül kell maradniuk az országon, amíg el nem bírálják a kérvényüket. – Ezt kellene csinálni egész Európában – jegyezte meg. Úgy látja, hogy lesznek még nehéz pillanatok előttünk a migráció ügyében.

– Olyan migránsokat engednek be, akik a déli határon megtámadják a rendőreinket. Még lőnek is. Utána engedjük be őket a saját országukba? Ezek képtelen dolgok – szögezte le a kormányfő. Orbán Viktor szerint Brüsszelben sokat kell harcolni azért, hogy megértessék a brüsszeli bürokratákkal, hogyan működik az élet valójában.

– Itt ülnek egy buborékban. Azt gondolják, leírnak valamit egy papírra, és az meg fog történni. Minden döntésnek emberszaga van. Ahol konfliktus van, ott mindenhol emberi tényezők vannak. Nem migránsokat engedtek be általában. Beengedték a migránsokat különböző kulturális adottságokkal. Nem lehet az emberekre úgy tekinteni, mint egy emberi kísérletre – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: más civilizációból jött emberekről beszélünk. A miniszterelnök személy szerint az iszlámot nagy kulturális teljesítménynek tartja.

Csak az a kérdés, hogy mit keres ez itt, mikor mi egy teljesen más kultúrában felnőtt világ vagyunk. Ki garantálja, hogy ennek a két világnak az ilyen tömegessé váló együttéléséből jó dolog jön ki, és nem konfliktus? Ennek olyan kockázata van, amit, én azt javaslom a magyaroknak, ne vállaljunk. Harcoljuk ki magunknak, hogy mi mondjuk meg, ki jön Magyarországra

– mondta a kormányfő.