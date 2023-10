Kocsis Máté: Nyilvánosságra kell hozni a titkosszolgálatok jelentését

Folyamatosan nő Magyarország déli határszakaszán a migrációs nyomás, ami a tél és a közel-keleti konfliktus miatt tovább fokozódhat – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján az ásotthalmi határátkelőnél a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté hozzátette:

a migrációs nyomás fokozódásával a terrorkockázat is fokozódik, ráadásul az embercsempészet a migrációs útvonalakon a legjövedelmezőbb üzletág lett.

A frakcióvezető szerint az ebből származó bevételeket terrorfinanszírozásra is fordíthatják, és a migrációs útvonalakat fegyvercsempészésre is felhasználhatják a terrorszervezetek tagjai. Kocsis Máté ezután egy jelentésről beszélt, amit a nemzetbiztonsági szolgálatok készítettek.

– Olyan tényekről, és a migrációból eredő súlyos következményekről írnak a titkosszolgálatok a Nemzetbiztonsági Bizottság elé került jelentésükben, amit minden magyarnak meg kell ismernie.

Látni kell, hogy milyen terrorkockázatok fenyegetik az országot és az egész kontinenst – fogalmazott. Kocsis Máté ezért kezdeményezi, hogy hozzák nyilvánosságra jelentést.

Ez akár már a jövő héten meg is történhet. Kocsis Máté beszélt arról is, hogy a határvédelemben dolgozók biztonsága tényleges veszélyben van, és az az elsődleges felelőssége az Országgyűlésnek és a kormánynak is, hogy megvédje állampolgárait.

A sajtótájékoztatón részt vett a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is. Rétvári Bence elmondta, hogy

egyre szervezettebbek és magabiztosabbak azok a hálózatok, amelyek az embercsempészést szervezik.

– Ebben nyilván segít nekik az is, hogy hatalmas bevételhez jutnak – tette hozzá Rétvári Bence. Elhangzott az is, hogy az embercsempészeknek fizetett összeg öt és tízezer euró között lehet. Ha pedig ez így van, akkor ebben az évben már több mint egymilliárd eurót kerestek az embercsempészek. Rétvári Bence szerint azonban a valós számok ennél lényegesen nagyobbak lehetnek, hiszen nem minden illegális határátkelőről vannak információk.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy

minél több pénz köt ki az embercsempész hálózatoknál, annál szervezettebbek, és annál inkább megpróbálják az Európai Unió egyébként is laza szabályozását kijátszani.

Ráadásul szerinte ide, vagyis Magyarország déli határszakaszára akarják telepíteni a migránsgettókat. – Ezt azonban nem fogjuk engedni, a határokat meg fogjuk védeni – jelentette ki Rétvári Bence.

Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, aki szintén részt vett a sajtótájékoztatón az említett jelentésről azt mondta, hogy a bizottság hétfőn ül össze, és akkor dönthetnek Kocsis Máté előterjesztéséről.