Magyarul beszélgettek a kínai diákok Orbán Balázzsal, és elénekelték a Tavaszi szél című dalt

„A kínai és a magyar nép kulturális és nyelvi gyökerei ugyan igen különbözőek, mégis jó barátai vagyunk egymásnak” – írta Orbán Balázs hivatalos közösségi oldalán, melyen Csungkingből, Kínából jelentkezett be.



A miniszterelnök politikai tanácsadója szerint a kínai–magyar barátságnak az egyik megmutatkozása a kínaiak szeretete Petőfi Sándor művei iránt, a költő Szabadság, szerelem! című verse még a tankönyveikben is szerepel.

Orbán Balázs arról adott hírt a posztjában, hogy a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatok hetvenedik évfordulója alkalmából 2019-ben a Külgazdasági és Külügyminisztérium ezért Csungking városának egy Petőfi Sándort és Szendrey Júliát ábrázoló szobrot adományozott.

„Ma lehetőségem volt találkozni a Szecsuani Nemzetközi Tanulmányok Egyetemen nagy sikerrel működő magyar nyelvi képzés hallgatóival, akikkel a Petőfi-emlékév alkalmából koszorút helyeztünk el a mellszobornál” – számolt be Orbán Balázs. Hozzátette: „Rendkívül felemelő volt a kínai hallgatókkal magyarul beszélgetni, akik még a »Tavaszi szél vizet áraszt« című népdalunkat is elénekelték. A Facebookon megosztott történeteim között erről videót is közzétettem, érdemes megnézni!”

