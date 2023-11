A miskolciak fizetik meg a baloldali lustaság árát

„Az előző városvezetéstől megörökölt pénzt sem sikerült elkölteniük Veres Páléknak” − mutatott rá a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportálnak elküldött közleményében a helyi Fidesz frakcióvezetője, Nagy Ákos.

Nagy Ákos szerint későn ébredt a városvezetés, és most csapkodnak maguk körül, másra mutogatnak (Fotó: Ádám János)

A kormány lezárta a Modern városok program meg nem valósított elemeit, és ez heves reakciót váltott ki a miskolci baloldali városvezetésnél. Bírálatukra a helyi Fidesz frakcióvezetője, Nagy Ákos reagált:

Ismét megbukott a miskolci baloldal, és sajnos ez most megint sokba kerül a miskolciaknak.

Szerinte ugyanis miközben a baloldali városvezetés pártjai azzal voltak és jelenleg is azzal vannak elfoglalva, hogy egymást lejárassák és kiszorítsák a hatalomból, a munkával nem törődtek, és nem figyelték a naptárt sem. Négy évük volt rá, hogy a Modern városok programban biztosított milliárdos kormányzati támogatást Miskolc fejlesztésére fordítsák, de nekik erre négy év sem volt elegendő – mutatott rá Nagy Ákos. Hangsúlyozta: nem elég az a politikai szégyen, hogy négy év alatt egyetlen olyan projektet sem indítottak, amihez ők szerezték volna meg a forrást, most azzal szembesülnek a miskolciak, hogy a Veres Pál és csapata rendelkezésére álló idő úgy járt le, hogy még az előző városvezetéstől megörökölt pénzt sem sikerült elkölteniük.

Most ébredtek fel, és persze szokásuk szerint csapkodnak, kapkodnak, másra mutogatnak, pedig semmi mást nem kellett volna tenniük, mint szorgalmasan dolgozni a városért.

− Ehelyett jártak Dubaiban, szerveztek látványos vacsorákat, felújítottak vezérigazgatói tárgyalót, de az igazi városvezetési munka elmaradt, most pedig úgy néz ki, hogy a miskolci emberek fizetik meg a baloldali lustaság árát − közölte a Fidesz frakcióvezetője.

Kiss János az Ellipsum Fürdőben (Fotó: Boon/Vajda János)

Erre csak azt tudom üzenni a miskolci baloldali pártoknak, hogy jó reggelt kívánok. Négy évet ültek a milliárdokon, senki sem akadályozta meg őket, hogy ezt a pénzt Miskolc fejlesztésére fordítsák, de úgy tűnik, hogy nekik ennél »fontosabb dolgaik« voltak. Az előző városvezetés itt hagyta nekik a kidolgozott projekteket, itt hagyta nekik a pénzt, mi kellett volna még? Történelmi blama, hogy így sem tudtak négy év alatt teljesíteni, és most szégyenszemre elbukják azt a pénzt, amit még a fideszes városvezetés szerzett meg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz bátorságuk nyilvánosságra hozni a pontos összeget, amit most miattuk elveszít Miskolc

– mondta a vármegyei lapnak Kiss János országgyűlési képviselő. A fideszes politikus szerint „ami most történik, az az elmúlt négy év városvezetésének tökéletes tükörképe, és egyben egyenes következménye”. Rámutatott: egymással hadakoznak a baloldali pártok, „akik mára már a saját polgármesterüket is meg akarják buktatni, és most a végjátékben kitört közöttük a kapuzárási pánik is”.