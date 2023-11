Drasztikus változás a születési mutatókban

Folyamatosan zuhan 2014 óta Magyarországon a házasságon kívüli születéseknek az aránya. Elértük 2021-re a mindig is alacsony mutatóval rendelkező Lengyelország szintjét, míg a visegrádi négyes többi tagjánál sajnos növekedés figyelhető meg ebben a tekintetben. A fiatal házasok gyermekvállalásához nagyban hozzá fog járulni az újonnan megreformált CSOK Plusz, ami gyermekenként tízmillió forint visszafizetése alól mentesíti őket – írta Facebook bejegyzésében Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Mint ismert, a múlt szerdai Kormányinfón Csák János kulturális és innovációs miniszter jelentette be, hogy a falusi csok megmarad, az ötezer fő feletti településeken pedig új konstrukciót vezetnek be Csok Plusz néven. A hitel összege gyerekszámtól függően 15 millió, 30 millió, illetve 50 millió forint lesz, háromszázalékos kedvezményes kamat mellett. Az első közös otthon megvételekor elegendő tízszázalékos önrész. A hitel futamideje 10–25 évig terjed. A kölcsönt az édesanyák 41 éves korukig vehetik fel, de kétéves átmeneti időszakban azok az idősebb nők is élhetnek vele, akik igazoltan 12 hetes áldott állapotban vannak.