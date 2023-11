Negyvenmillió forintos visszaélést követett el Pécs alpolgármestere?

Évek óta törvényt sérthetett Ruzsa Csaba pécsi gazdasági alpolgármester, mert saját, hivatalos vagyonbevallása szerint egy cégtől is fizetést vett fel idén tavaszig. Ez azonban összeférhetetlen jelenlegi pozíciójával Magyarország helyi önkormányzatairól szóló jogszabály szerint – mondta a tegnapi közgyűlésen Hencsei Zsolt a Pécs Aktuál tudósítása szerint.

A Tiszta Kezek Frakció (TK) képviselője szerint Péterffy Attila szocialista városvezető jobbkeze az önkormányzati törvényt megszegve a Focus Ventures Zrt.-től vett fel havi több százezer forintot, miközben alpolgármesteri fizetését is zsebre tette ugyanebben az időszakban, ami nagyságrendileg 40 millió forintot jelentett.

A képviselő lemondásra szólította fel az alpolgármestert, ám ő kijelentette, hogy nem fog távozni. Ruzsa azzal védekezett, hogy tudományos munkát végzett, ami nem összeférhetetlen a városi pozíciójával.

Csakhogy a Pécsi Aktuál szerint nagy kérdés, hogy az a feladat, amiért fizetést kapott, valóban tudományos munka volt-e.

Hencsei Zsolt ugyanakkor határozottan kijelentette, ha bizonyossá válik, hogy az alpolgármester törvényt sértett, akkor vissza kellene fizetnie a törvénytelenül felvett több tízmillió forintot is.

A botrányról beszámoló pécsi portál arra is felhívta a figyelmet, hogy Ács Rezső volt szekszárdi polgármestert is pontosan azért távolították el a pozíciójából, mert polgármesteri tisztségén kívül fizetést vett fel egy cégtől is.

