Rákkeltő Alpina lapát visszavitelét kéri a Nébih

Vegán ételeket rendelt a Nébih, nem laktak jól + videó

A hatóság termékteszt programja, a Szupermenta most vegán pizzákat, hamburgereket és süteményeket tesztelt, a hatósági felügyelők pedig helyszíni ellenőrzéseket is tartottak: volt, akinek be kellett zárnia.