Vegán ételeket rendelt a Nébih, nem laktak jól + videó

A Szupermenta csapata három termékkategóriában, összesen tizenhárom ételt vett górcső, vagyis mikroszkóp alá: vegán pizzát, hamburgert és süteményt is teszteltek. – Legújabb tesztünkben azokra a vegán készételekre fókuszáltunk, amelyek házhoz szállítással kerülhetnek az asztalunkra – tájékoztatott a Szupermenta.

Nem csak a gyomruk, a fejük is fájhat egyes vendéglátó egységeknek

A beszámoló szerint a kóstolókat követően az ételek a Nébih laboratóriumaiba kerültek, ahol alaposan megvizsgálták azokat szakemberek, így többek között elvégezték a mikrobiológiai vizsgálatokat is. A tesztelt vendéglátó egységekből nyolcban kizárólag vegán ételek vannak az étlapon, öt helyen állati eredetű összetevőket tartalmazó ételeket is készítenek.

A vizsgált ételekben állati fehérje jelenlétét ellenőrizték, a tesztek hét alkalommal tej és/vagy tojás jelenlétét mutatták ki, bár ezen anyagok nem feltétlenül az elkészítés során kerültek az ételbe – az élelmiszerek a kiszállítás során is szennyeződhettek.

A laboratóriumi vizsgálatok nem csak állati fehérje jelenlétét mutatták ki: egy termékben koaguláz pozitív staphylococcusokat, három esetben bacillus cereust, amely ételmérgezést okoz, négy mintában pedig coliformot találtak. Ezeknél a vállalkozásoknál helyszíni ellenőrzést is tartottak, összesen hat vendéglátóegységben jártak nyár elején, és a helyszíni ellenőrzések alapján négy esetben indítottak eljárást – sorolták, kiemelve, hogy egy vendéglátóhely tevékenységét a súlyos élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságok miatt függesztették fel, és pénzbírságot is kaptak. Három egységgel szemben pedig higiéniai hiányosságok miatt indult eljárás – közölték.

A Nébih is forrón szereti

A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló, VM-rendelet határozza meg a melegen tartás, valamint a biztonságos hőkezelés módját, amelyet a szállítás alatt is biztosítani kell. A melegen tartás biztonságos hőmérséklete minimum 63 Celsius-fok. Fontos, hogy a bizonytalan hőmérsékleten tárolt ételt az elkészülésétől számított három órán belül szabad csak felszolgálni.

Ugyan a kiszállított ételek közül csak egy esetében valósult meg a 63 fok feletti hőmérséklet, ez nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, ugyanis az ételek frissen készültek, és három órán belül eljutottak a fogyasztóhoz.

– Kíváncsiak voltunk a szállítóboxok állapotára is, ezért – a futárok hozzájárulását kérve –felmérés jelleggel ezt is megvizsgáltuk. Hét futár szállítóboxának külső és belső felületéről is vettünk mintát, melyeknek eredményei a szállítóeszközök tisztaságáról (megfelelő tisztíthatóság, rendszeres fertőtlenítés, rendeltetésszerű használat) nyújtanak információt. A vizsgálatok kimutatták, hogy a szállítóboxok tiszták voltak, egyetlen eredmény sem utalt szennyezettségre – tájékoztattak, kiemelve, hogy a kiszállított ételek dobozáról, illetve csomagolásáról is vettek mintát, ám egyik esetben sem találtak szennyezettséget.

A hatóság kiemelte, hogy a vegán ételeket készítő vállalkozásokra ugyanazok az élelmiszer-biztonsági szabályok vonatkoznak, mint az állati eredetű élelmiszereket felhasználó vendéglátókra. A vegán ételeket készítő vendéglátóhelyeken nagy mennyiségben és széles választékban használnak fel zöldségeket és gyümölcsöket. Bár megoldást jelent a konyhakész állapotú alapanyag beszerzése, azonban a vegán éttermeknek érdemes zöldségelőkészítő helyiséggel rendelkezniük, és azt megfelelő módon használniuk. Fontos, hogy a földesáru, vagyis a tisztítatlan zöldség, gyümölcs ne jelentsen keresztszennyeződési kockázatot a fogyasztásra kész termékekre.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) termékteszt programja, a Szupermenta 2014 novemberében indult, azóta több mint száz termékkör teljes körű vizsgálatát végezték el a feldolgozott élelmiszerektől kezdve az alkoholos italokon, a fűszernövényeken, az állatgyógyászati készítményeken át egészen a fűmagokig. A több ezer terméken mintegy 215 ezer laboratóriumi paraméter vizsgálatát végezték el. A legjobbak kiválasztásában több mint kétezer szakértő és laikus működött közre eddig.