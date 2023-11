Sokkal olcsóbb lehet a karácsonyi menü, komoly csökkenés jöhet a legnépszerűbb ünnepi étel árában

A portál készített egy felmérést is az olvasói körében, amelyből az derült ki, hogy a karácsonykor halat fogyasztók 85 százaléka pontyot vásárol, de 32 százalékuk harcsát is vesz a karácsonyi menühöz. Az afrikai harcsa is kelendő – 13 százalék –, és jól fogy a busa és a lazac is (11-11 százalék). Az esetek 81 százalékában halászlé készül, de a rántott hal is népszerű, a válaszadók 65 százaléka süt azt is. Roston készített vagy grillezett halat a családok 15 százaléka fogyaszt az évnek ebben a szakában.