Hollik István a közösségi oldalán megosztott egy videót, amiben összeszedte a baloldal legkellemetlenebb bakijait.

Hát nem a dollárbaloldal Soros legjobb befektetése…

– írta a posztjában.

A videóban több parlamenti képviselő elszólását vagy kellemetlen megmozdulását is láthatjuk, köztük Gelencsér Ferencet vagy Szabó Rebekát, de maga Gyurcsány Ferenc sem maradt ki. A videóban Karácsony Gergely is többször feltűnik. Mindezek mellett a Momentumot külön is kiemelték.