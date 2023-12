Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is üzent az év utolsó napján

„A veszélyek kora ellenére 2023-ban is megvédtük értékeinket, és tartottuk magunkat a kitűzött céljainkhoz” – írta közösségi oldalán a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra arról írt Facebook-bejegyzésében, mit adott nekünk az idei év és mit várhatunk 2024-től.

Felidézte a családtámogatási rendszer megújítását: jövőre indul a csok plusz és emelkedik a falusi csok összege is, így segítve a gyermekes és a gyermekvállalás előtt álló családokat. Magyarország megvédte határait az illegális migrációtól, a kormánynak sikerült letörnie az inflációt és fenntartotta a rezsicsökkentést is, ami már tíz éve védi a magyar családokat – sorolta, majd rámutatott:

így a magyarok fizetik Európa legolcsóbb, legkisebb energiaszámláit.

„De ott állunk továbbra is a nyugdíjasok mellett, akik jövőre is megkapják a 13. havi nyugdíjat” – írta. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett 2023 magyar sikereire:

két Nobel-díjas magyar áll a világ tetején, ami miatt a büszkeségünk határtalan. De bizonyított az ország is, hiszen eredményes atlétikai világbajnokságot rendeztünk hazánkban.

Reményét fejezte ki, hogy jövőre elérkezik a béke Ukrajnába, valamint hogy Izraelben is befejeződnek a harcok. „Hiszünk abban, hogy a békés jövő nem a lövészárokban születik meg, hanem a tárgyalóasztalok mellett dől el a sorsa” – írta a kormányszóvivő, majd hozzátette: „Most mindannyian visszagondolunk a múlt évre, aztán éjfélkor majd boldog új évet kívánunk egymásnak. Így kívánok most én is boldog új esztendőt, Magyarország!”