Lázár János: Minden bérletet megszüntetünk a vármegye- és országbérleten kívül + videó

Lázár János építési és beruházási miniszter kedden közös sajtótájékoztatót tartott Debrecen polgármesterével, Papp Lászlóval. Az eseményen Debrecen polgármestere többek között arról tájékoztatott: több mint 4800 milliárd forint értékű beruházás érkezett Debrecenbe az elmúlt időszakban, amelyeknek köszönhetően több mint 18 ezer munkahely jön majd létre.

2024. április 1-jétől a debreceni oktatási intézményekben tanuló, illetve a város oktatási intézményeiben jogviszonnyal rendelkező 14 éven aluli gyerekek ingyenesen használhatják majd a debreceni közlekedési eszközöket

– jelentette be Papp László polgármester. Mint mondta, Debrecenben 16 ezer kártya kiosztására készültek fel április elsejéig. Hozzátette: minden utazási jogosultság az adott tanév végéig, augusztus 31-éig tart majd. Ha valaki ez előtt tölti be a 14. életévét, akkor is augusztus 31-éig tart majd a jogosultsága. A polgármester biztos benne, hogy ezen kedvezménnyel meg fogják haladni Debrecenben a 2019-es közlekedési volumeneket.

Lázár János építési és beruházási miniszter az eseményen reményét fejezte ki, hogy a vidéki Magyarország fővárosa Debrecen lesz ismét.

A miniszter elmondta, egy olyan várost szeretnének Debrecenből építeni, mint amilyen Németországban Hamburg. Ennek jegyében már több olyan beruházás zajlik a térségben, amely ezt a célt segíti. A magyar kormány és a BMW, valamint a kínai befektetők olyan megállapodásokat kötöttek, amelyek értelmében a magyar kormánynak infrastrukturális beruházásokat kell végrehajtania a térségben, az épülő gyárak támogatása és működés érdekében. Mint mondta,

a beruházások miatt hamarosan 50 ezer fővel nőhet a város lakossága, ez új kihívásokat fog eredményezni.

A várost és térségét erre alkalmassá kell tenni. Mint részletezte: mintegy 700 milliárd forintos beruházást fog megvalósítani a kormány Debrecen várossal közösen. Az agglomerációs közlekedési problémák kapcsán a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Debrecen város polgármestere rámutatott: az agglomerációs kihívások nemcsak Budapestet, de Debrecent, Szegedet, valamint más nagyobb városokat is érintik.

Díjmentes közlekedés

– 2023. decemberére minden tíz eladott bérletből kilenc már vármegyebérlet volt – tájékoztatott az építési és beruházási miniszter, hozzátéve, hogy „soha annyian nem utaztak a MÁV és Volán járatain, mint 2023-ban”. Lázár János ennek apropóján bejelentette: minden bérletet megszüntetek a vármegye- és országbérleten kívül. Lázár János arra is kitért: átalakítják a kedvezmények rendszerét is: a 65 jelenlegi kedvezményből 22 marad meg, köztük az 50 százalékos kedvezmények. A közalkalmazottak esetében megszűnik a pecsételős rendszer, egy regisztrációt követően korlátlanul élvezhetnek 50 százalékos kedvezményt, a 14–25 évesek pedig szintén 50 százalékos kedvezményt kapnak – amennyiben nem vesznek vármegye- vagy országbérletet, amin 90 százalékos kedvezmény érvényesül. A tárcavezető arról is tájékoztatott:

14 év alatt, 65 év felett mindenki számára díjmentes lesz a közösségi közlekedés.

A közalkalmazottak számára megszűnik a pecsételős rendszer, egy regisztrációt követően korlátlanul igénybe vehetik a közalkalmazottak a kedvezményes utazás lehetőségét. Bevezetnek egy új jegyterméket, a napi kedvezményes jegyet,

a vármegye 24-et (990 forint),

valamint a Magyarország 24-et (4990 forint) .

A tárcavezető a fővárosi agglomerációs helyzet kapcsán elmondta: a kormány nem szeretné sem az agglomeráció lakosságát, sem a fővárost, de még a főpolgármestert sem „szívatni”, azonban

attól, ha a főpolgármester elalszik, nem írja alá a megállapodást, nem fizeti ki a számlákat, attól nehéz eltekinteni

– fogalmazott a tárcavezető. Lázár János bejelentette: készen állnak elfogadni a fővárosi bérleteket a Volán- és HÉV-járatokon, amennyiben a főváros minden általa működtetett közösségi eszközön elfogadja a vármegyebérleteket, illetve országbérleteket.

