Okostantermek az iskolákban

Az okostantermeknek a tanulók kreativitását kell szolgálniuk, hogy képzeletük szárnyalni tudjon, és amit elterveznek, azt meg is tudják valósítani – hangsúlyozta lapunknak Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ (KK) elnöke. Mint mondta,

ezekben a jól felszerelt termekben olyan módszerekkel lehet tanítani, amelyek erősítik a gyerekek motivációját, miközben megismerhetik és használhatják az új digitális eszközöket is.

Szerinte sokan arra gondolnak az „okostanterem” kifejezés hallatán, hogy a digitális kultúra tantárgy oktatására hozták létre, pedig valójában olyan környezetről és együttműködésre kialakított térről van szó, amelyekben bármely tantárgyhoz, műveltségterülethez tartozó órát vagy foglalkozást meg lehet tartani. – Mi azt szeretnénk, ha a digitális tantermeket maximálisan kihasználnák a gyerekek. A tanulók kreativitása fejlődik a termekben lévő informatikai eszközök használatával. Ezen eszközök közé tartozik a 3D-s nyomtató, a lézervágó, továbbá egy nagy méretű interaktív panel mellett a laptopok is. A tantermeket olyan bútorokkal szereltük fel, amelyeket könnyen lehet mozgatni, a padokat csoportosítani, ilyen módon a berendezés gyorsan alkalmassá tehető egyéni, páros, illetve csoportmunkára is – mondta a KK elnöke. Hozzátette, ez a tanterem nemcsak az órákon használható, hanem a délutáni szabadidős tevékenységek során a szakköri tevékenységekre is ideális.