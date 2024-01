Tovább gyűrűzik a józsefvárosi parkolási káosz

A Pikó András vezette VIII. kerületi városvezetés nemrég több kerületi utca teljes átalakítását jelentette be, aminek eredményeként parkolóhelyek helyett közösségi tereket fognak kialakítani. Az utcákban mostanra teljes káosz alakult ki, a lakosok a saját autóikkal sem tudnak leparkolni, miközben fizetik a balliberális városvezetés által kivetett sarcot, így

a korábban ingyenes lakossági parkolás harmincezer forintba is kerülhet az első autó után, de akár százezer forintot is fizethet egy józsefvárosi többgyermekes család, ha két autójuk van.

Azonban a helyiek tiltakozása nem állítja meg a városvezetést, akik tovább erőltetik az utcák teljes átépítését. A tervek szerint a Bacsó Béla utca teljes hosszában, a Népszínház utcától egészen a Vásár utcáig megújul. A Rákóczi tér felőli oldalon, a Vásár és Bérkocsis utcák közötti rész 2021 nyara óta sétálóutcaként működik, és most egy új színes, játékos sétány jön majd létre.

A Palotanegyedben pedig újabb két utca szakasz újul meg, a Krúdy utca a Rökk Szilárd és a Lőrinc pap tér közötti szakaszon, a Mária utca a Krúdy és Baross utca közötti részen, illeszkedve a Palotanegyed utcáinak és tereinek eddigi átalakulásához, vagyis tovább ritkítva az amúgy sem nagy mennyiségű parkolóhelyek számát.

Megsarcolják a környéken élőket

Az új pakolási rendszerrel és a helyiek megsarcolásával kapcsolatban nemrég Szilágyi Demeter józsefvárosi önkormányzati képviselő is megszólalt, és elmondta: a lakók több esetben is tiltakoztak a pakolási tarifák emelése ellen, amit a helyi Fidesz-frakció is jelzett a városvezetésnek, azonban a balliberális többségű testület nem volt hajlandó foglalkozni az üggyel.

Mi konkrét javaslatot vittünk be a városvezetéshez, azt kérve, hogy szüntessék meg az új rendszert, és állítsák vissza a korábbi rendet. Ezt azonban egyértelműen leszavazta a kerületi vezetés

– mondta a politikus.

Szabálytalan parkolás

A pakolóhelyek megszüntetésének következményeként a kerületben egyre több helyen parkolnak szabálytalanul az autósok. Az egyik ilyen parkolásnak még a közösségi médiában is híre ment. Azonban számos ellentmondás felmerült az üggyel kapcsolatban, ugyanis a feltöltött fényképeken tisztán látszik, hogy a korábbi felfestéseket nem távolította el az önkormányzat, így az utca páros oldalán továbbra is ki vannak jelölve a parkolóhelyek, azonban már tilos megállni rajtuk.