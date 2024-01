Az utca embere a bérletügyről: jó lenne a megállapodás + videó

Lázár János azt az ajánlatot tette Karácsony Gergelyéknek, hogy a kormány továbbra is biztosítja, hogy Budapest-bérlettel is igénybe vehetik az utasok az állami kezelésű HÉV- és agglomerációs Volánbusz-vonalakat. Cserébe azt várja a tárca, hogy a budapesti tömegközlekedési eszközöket is igénybe lehessen venni vármegyebérletekkel.

A miniszter azt követően állt elő a megoldási javaslattal, hogy a főpolgármester elutasította, hogy az eddigi 7,4 milliárd forint helyett ezután 8,6 milliárddal járuljon hozzá a főváros az üzemeltetéshez.

Egyelőre tehát nincs megállapodás. Ez azt is jelenti, hogy Budapest elveszítette a jogát ahhoz, hogy a HÉV- és Volánbusz-menetrendeket alakítsa.